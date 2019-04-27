Алтайский губернатор назначил ответственных за «президентский» KPI в краевом правительстве

Новости 18.07.2019 16:00 155

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко определил перечень ответственных лиц за мониторинг показателей эффективности главы региона. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства края. Ранее президент России Владимир Путин утвердил KPI для губернаторов.

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Согласно опубликованному документу, ответственными за достижение показателей и подготовку информации для оценки эффективности деятельности губернатора Алтайского края назначены ряд департаментов, управлений и министерств.

Так, департамент администрации губернатора и краевого правительства по вопросам внутренней политики с ответственным Юрием Проскуриным будет заниматься мониторингом уровня доверия к федеральной власти.

Показатель по количеству высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики будет мониторить управление края по труду и занятости населения (Надежда Капура) и иные региональные органы исполнительной власти. Ведомство также займется контролем за уровнем реальной среднемесячной зарплаты в крае. Кроме того, будет необходимо проводить анализ уровня бедности в регионе. Работа будет проводиться совместно с министерством социальной защиты (Наталья Оськина). Оськина, вместе с министром здравоохранения Дмитрием Поповым, будут контролировать ожидаемую продолжительность жизни в Алтайском крае и естественный прирост населения.

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Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Александр Евстигнеев) займется контролем за численностью занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Мониторингом производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики будет заниматься министерство экономического развития Алтайского края (Павел Дитятев). Он также отвечает за объем инвестиций в основной капитал.

В показатель эффективности работы губернатора будет входить и количество семей, улучшивших жилищные условия. За этот индикатор будет ответственно министерство строительства и ЖКХ (Иван Гилев). Ведомство также проследит за уровнем доступности жилья и долей благоприятной городской среды. А вот качество окружающей среды будет закреплено за министерством природных ресурсов и экологии (Владимир Попрядухин).

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Ожидаемо, контролировать качество образования поручено профильному министерству во главе с Максимом Костенко.

Долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и дорог в городских агломерациях с учетом загруженности будет мониторить министерство транспорта края (Александр Дементьев).

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В целом координацию деятельности ответственных исполнителей по проведению мониторинга показателей эффективности осуществляет министерство экономического развития Алтайского края (Павел Дитятев).

Все ответственные ежеквартально (до 15 мая, 15 августа, 15 ноября) должны будут подавать в Минэкономразвития края анализ ежеквартальных значений показателей, оценку значений показателей за отчетный период, оценку рисков недостижения значений и т. д. В свою очередь Минэкономразвития будет ежеквартально (до 1 июня, 1 сентября, 1 декабря) предоставлять губернатору Алтайского края сводную информацию о результатах мониторинга показателей оценки эффективности.

Перечисленные показатели, по словам экспертов, совпадают с главными тезисами нацпроектов и майских указов Владимира Путина.

Ранее комментируя нововведение, губернатор Виктор Томенко говорил, что оценка эффективности существует уже давно, но сейчас она будет происходить в более открытом формате. По его словам, критериев оценки намного больше, но наиболее важные из них сейчас получили больше внимания.