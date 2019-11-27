Несчастливое число: Алтайский край стал 13-м регионом-аутсайдером по уровню зарплат

Новости 02.12.2019 12:10 447

Алтайский край вошел в 13 регионов-аутсайдеров по уровню зарплат в рейтинге, опубликованном «РИА-Новости». Он занял 73 место из 85.

Медианная зарплата здесь составляет 21,7 тысяч рублей. Половина жителей региона получает 14-32 тысячи рублей. 24,6% населения края получает меньше 15 тысяч рублей, доходом больше 100 тысяч рублей может похвастаться лишь 1,1% работников. Это – худшие показатели по всему Сибирскому федеральному округу.

Так, в Республике Алтай (61 место) более 100 тысяч рублей в месяц получает 1,5% сотрудников, а доход большей части населения варьируется от 18 до 36 тысяч рублей. В Омской области (43 место) больше 100 тысяч получает 2,4% жителей, основной диапазон зарплат составляет 18-39 тысяч рублей. Для Тывы эти показатели составляют 2,5% и 21-38 тысяч, соответственно, для Хакасии: 3,6% и 19-45 тысяч, на Кузбассе: 3,7% и 20-47 тысяч, в Новосибирской области: 3,9% и 20-45 тысяч, Томской области: 4,7% и 22-51 тысяча, Иркутской области: 5,5% и 22-53 тысячи, Красноярского края: 8,1% и 21-57 тысяч рублей.

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В десятку лучших по РФ вошли регионы Севера, а также Москва и Петербург. Первое место досталось Чукотке. Ольше 100 тысяч рублей здесь зарабатывает треть сотрудников (32,1%), половина населения получает от 49 до 132 тысяч рублей.

В десятку худших вошли области центральной России и национальные республики, в основном – Северного Кавказа. Последнее место заняла Кабардино-Балкарская республика. Зарплаты здесь варьируются от 13 до 29 тысяч рублей, а больше 100 тысяч получает всего 0,7% работников.

В среднем по стране жители получают 20-52 тысячи рублей.

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Оценка доли работающих с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 15 тысяч рублей произведена на основе данных Росстата по средним зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года) и распределению заработной платы по крупным и средним организациям. Регионы ранжированы согласно доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей. В расчётах учтена выплата подоходного налога.