Алтайский край оказался внизу рейтинга по размерам вкладов у населения

Новости 25.11.2019 13:20 444

Алтайский край занял 66-е место в рейтинге регионов по размеру средних вкладов, которые находятся в банках. Размер депозита составил 80,4 тысячи рублей. Список составлен "РИА Новости", с учетом данных Центробанка.

Что касается общего рейтинга, то по России показатель составляет около 200 тысяч рублей, а совокупный депозит составил 2,4 трлн рублей. Такой рост, по мнению экспертов, связан с умеренным ростом зарплат.

За девять месяцев 2019 года вклады выросли на 3,1%, или 891 млрд рублей, а за год (с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го) прирост составил 9%, или 2,4 трлн рублей. Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 трлн рублей сбережений населения. Однако разрыв между лидерами рейтинга и аутсайдерами остается слишком большим.

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Лидеры рейтинга: Москва, Санкт-Петербург, Магадан, Камчатка и Сахалин. Больше всего депозитов на душу населения - более 800 тысяч рублей - зафиксировано в столице России.

По мнению экспертов, московские показатели сильно искажают среднюю картину, так как там проживают почти 10% всего населения страны. Для сравнения, медианный уровень вкладов среди регионов равен 119 тысячам рублей. Это означает, что он на 40% ниже среднеарифметического показателя по России в целом. Картина может сильно измениться, если из списка исключить Москву. В этом случае, средний уровень вкладов составит 142 тысячи рублей. Это говорит о том, что Москва в шесть раз богаче остальных регионов.

Средняя доля вклада на человека в Петербурге составляет около 420 тысяч рублей. У остальных регионов-лидеров рейтинга среднедушевых депозиты находятся в диапазоне от 217 тысяч рублей до 318 тысяч рублей.

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Хуже всех дела обстоят в Чечне (82 место) и Ингушетии (81 место). В первой республике средний уровень вклада составляет 8,5 тысяч рублей на человека, а в Ингушетии он составляет 9,1 тысяч рублей.

Если смотреть на Алтайский край (66 место) в сравнении с другими территориями СФО, то здесь у региона седьмая позиция. Лидер - Новосибирская область. Она заняла 22 строчку. Средняя сумма вкладов там составила 153,3 тысячи рублей. На втором месте Томская область – 34 место (128,1 тысяча рублей). Замыкает тройку сибирских лидеров Иркутская область. В российском рейтинге она на 37 месте. Средний депозит на человека составляет 127,1 тысяча рублей.

(4) Красноярский край - 42 место (118,5 тысяч рублей);

(5) Кемеровская область - 46 место (111,5 тысяч рублей);

(6) Омская область - 47 место (110,8 тысяч рублей);

(7) Алтайский край - 66 место (80,4 тысяч рублей);

(8) Республика Хакасия - 67 место (78,9 тысяч рублей);

(9) Республика Алтай - 75 место (43,9 тысяч рублей);

(10) Республика Тыва - 79 место (27,4 тысяч рублей).