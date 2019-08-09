Барнаул не вошел в Топ «Экологического рейтинга 200 городов России»

Новости 09.08.2019 15:15 1082

Только один населенный пункт из Алтайского края вошел в первую сотню «экологического рейтинга 200 городов России 2019 года», который составили аналитики портала недвижимости Domofond.ru.

В рейтинг вошли 20 городов из Сибирского федерального округа. Лидером среди городов Сибири оказался Бердск. Экология там, по мнению аналитиков, оказалась самой благоприятной. Город расположился на 33 строке рейтинга.

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Следующим сибирским городом в топ-100 оказался Бийск. Он занял 68 место и стал единственным представителем Алтайского края в первой сотне. Столица Хакасии Абакан занял 87 место и стал третьим и последним сибирским городом в топ-100.

Аналитики выяснили, как россияне оценивают уровень экологического благополучия. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем россияне оценили экологию в своих городах на 6,6 балла. Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей экологическим состоянием города.

Барнаул в рейтинге поставили на 104 позицию, Иркутск на 108 место, Томск – 111, Новосибирск – 122, Ангарск – 133, Рубцовск – 136, Кемерово – 150, Красноярск – 168.

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Последние три места в экологическом списке из 200 городов России заняли три города СФО: Белово (198), Киселевск (199) из Кемеровской области, а также Норильск (200) из Красноярского края.

Несмотря на то, что общероссийский рейтинг изменился незначительно, в ряде городов оценки жителей заметно выросли. Максимальные 8,8 балла поставили жители Геленджика, а минимальные 1,9 балла — в Норильске.

Первое место рейтинга занял курортный Геленджик с 8,8 балла. На втором месте Майкоп. С 2018 года оценка выросла на 0,3, до 8,7 балла; столица Адыгеи поднялась сразу на две позиции. Оценка экологии в Ейске за год также улучшилась. Он взлетел с восьмого на третье место, набрав в 2019 году 8,7 балла.