10 млрд или 50 млрд: сколько получит Алтайский край на борьбу с бедностью?

Новости 12.11.2019 17:15 98

В преддверии визита Дмитрия Медведева в Алтайском крае началось рабочее совещание по вопросам завершения подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития региона. В мероприятии участвуют глава Минтруда Максим Топилин, губернатор Виктор Томенко и руководители профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Это уже второй приезд куратора региона Максима Топилина по вопросу подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края. По словам министра, документ практически готов.

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«С первой встречи мы провели достаточно большую работу со всеми вами и с федеральными министерствами, неоднократно встречались с Виктором Петровичем Томенко и обсуждали вопросы подготовки индивидуальной программы развития региона. Сейчас эта работа подходит к своему логическому завершению. Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев месяц назад проводил совещание со всеми руководителями 10 регионов. Были даны соответствующие поручения. Буквально на днях подготовили и внесли проект программы в том виде, в котором согласовали с правительством Алтайского края. Необходимо еще раз внимательно пройтись по всем мероприятиям, которые вошли в данный проект», - рассказал Максим Топилин, открывая совещание.

Виктор Томенко сообщил, что подготовлен перечень основных, первоочередных мероприятий, которые могут и должны быть реализованы в рамках такой программы, с общим объемом финансирования чуть больше 10 млрд рублей на ближайшие пять лет. Также подготовлен расширенный перечень мероприятий, которые следовало бы реализовать, с общим объемом финансирования более 50 млрд рублей на этот же период, с оговоркой - при наличии и определении дополнительных источников финансирования.

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«Теперь важно очень оперативно готовить проектно-сметную документацию, инвестиционные проекты с тем, чтобы край смог быстро вписаться в инструменты поддержки, предусмотренные на федеральном уровне. Задачи, которые мы перед собой ставили, все, что связано с уровнем доходов населения, с дифференциацией доходов, с качеством жизни, - все это должно быть реализовано в течение четырех-пяти лет», - сказал Топилин, добавив, что в правительстве завершается проверка всех направлений программы и оценка ее финансирования.

По словам Томенко, это еще не итоговое обсуждение, но чиновники близки к тому, чтобы выйти на визирование распорядительного акта правительства РФ, которое утвердит такую программу для Алтайского края. Это должно быть сделано в ближайшие недели.