Сибирские зарплаты: кому в СФО жить хорошо?

Новости 22.11.2019 18:50 70

Данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по регионам Сибирского федерального округа за январь-сентябрь 2019 года опубликованы сегодня Новосибирскстатом. Алтайский край традиционно остался единственным регионом, где средняя зарплата не достигает 30 тысяч рублей.

Рейтинг регионов СФО по уровню средней заработной платы выглядит так:

Красноярский край – 48,2 тысячи рублей;

Иркутская область – 44,7 тысячи рублей;

Томская область – 42,4 тысячи рублей;

Кемеровская область – 40,6 тысячи рублей;

Республика Хакасия – 39,2 тысячи рублей;

Республика Тыва – 37,6 тысячи рублей;

Новосибирская область – 37 тысяч рублей;

Омская область – 34,1 тысячи рублей;

Республика Алтай – 31,6 тысячи рублей;

Алтайский край – 26,9 тысячи рублей.

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Алтайский край

В Алтайском крае самая высокая зарплата – почти 46 тысяч рублей – наблюдается в области финансов и страхования. Следом идет добыча полезных ископаемых – чуть менее 40 тысяч рублей, замыкает Топ-3 отрасль госуправления и военной безопасности – зарплаты здесь достигают почти 36 тысяч рублей.

Ниже всего в крае – доход персонала предприятий общепита и гостиниц, составляющий менее 18 тысяч рублей. Ненамного выше этого уровня доходы риелторов.

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Сибирь

Наибольший уровень зарплаты в Сибири фиксируется в сферах финансовой и страховой деятельности, добычи полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности. В республиках Алтай и Тыва также котируется отрасль госуправления и военной безопасности.

Меньше всех получают сотрудники общепита и гостиничного бизнеса, а также администраторы и риелторы. В большинстве регионов низкие зарплаты в сельскохозяйственном секторе. Исключение составляют лишь Иркутская и Томская области, а также Алтайский край.

В целом, ситуация в округе мало изменилась с момента публикации предыдущего материала, в котором подробно разбиралось положение каждого региона, входящего в СФО. Ознакомиться с материалом можно по ссылке ниже.