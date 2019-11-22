Сибирские зарплаты: кому в СФО жить хорошо?

Данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по регионам Сибирского федерального округа за январь-сентябрь 2019 года опубликованы сегодня Новосибирскстатом. Алтайский край традиционно остался единственным регионом, где средняя зарплата не достигает 30 тысяч рублей.
Рейтинг регионов СФО по уровню средней заработной платы выглядит так:
Алтайский край среди регионов СФО показал один из лучших результатов
В Алтайском крае самая высокая зарплата – почти 46 тысяч рублей – наблюдается в области финансов и страхования. Следом идет добыча полезных ископаемых – чуть менее 40 тысяч рублей, замыкает Топ-3 отрасль госуправления и военной безопасности – зарплаты здесь достигают почти 36 тысяч рублей.
Ниже всего в крае – доход персонала предприятий общепита и гостиниц, составляющий менее 18 тысяч рублей. Ненамного выше этого уровня доходы риелторов.
Всего в рейтинг включено 6 сибирских регионов
Наибольший уровень зарплаты в Сибири фиксируется в сферах финансовой и страховой деятельности, добычи полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности. В республиках Алтай и Тыва также котируется отрасль госуправления и военной безопасности.
Меньше всех получают сотрудники общепита и гостиничного бизнеса, а также администраторы и риелторы. В большинстве регионов низкие зарплаты в сельскохозяйственном секторе. Исключение составляют лишь Иркутская и Томская области, а также Алтайский край.
В целом, ситуация в округе мало изменилась с момента публикации предыдущего материала, в котором подробно разбиралось положение каждого региона, входящего в СФО. Ознакомиться с материалом можно по ссылке ниже.
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