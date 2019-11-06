Барнаул замкнул Топ-20 лучших городов для жизни

Новости 27.11.2019 7:10 246

Барнаул занял 20-е место из 78 в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном Финуниверситетом при правительстве РФ.

Рейтинг ежегодно формируется на основе мнения горожан о таких параметрах, как:

работа дорожных служб, общественного транспорта и дорожной полиции;

образовательная и культурная инфраструктура;

состояние жилого фонда и благоустройство города;

качество работы местных властей;

медицинское обслуживание;

общая оценка городской ситуации.

Из приведенных параметров барнаульцы отметили в качестве наихудших: медицинское обслуживание и общее качество жизни. Состояние жилфонда, работу ЖКХ и благоустройство горожане оценили уже повыше. Довольны барнаульцы также работой дорожных служб, общественного транспорта и дорожной полиции, а также культурой и образованием. И наконец, самую высокую оценку из всех параметров получила работа местной власти.

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Города Сибири попали как в первую, так и в последнюю десятку рейтинга. Так, например, Иркутск занял 7-ю строку рейтинга, уступив Казани (1), Грозному (2), Тюмени (3), Краснодару (4), Москве (5) и Санкт-Петербургу (6).

Кемерово расположился на 10 месте, за ним, последовательно, идут Новокузнецк (11) и Новосибирск (12). Томск занял 16 строку списка. А вот Омск угодил в пятерку антилидеров рейтинга, заняв 74 место из 78. Хуже оказалось лишь в Волгограде (75), Астрахани (76), Махачкале (77) и Улан-Удэ (78).

Данные для анализа собраны в ходе серии социологических опросов, проведенных в несколько волн летом и осенью. В каждом городе опрошено не менее 600 респондентов. Выборки (по словам составителей рейтинга) репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения по исследованным городам.