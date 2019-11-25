Опубликован рейтинг алтайских застройщиков

Новости 25.11.2019 8:45 72

Союз строителей Алтайского края опубликовал рейтинг местных застройщиков, рассчитанный на основе данных Алтайкрайста и «Института развития строительной отрасли».

Лидерами по вводу жилья в этом году стали «Союз» (свыше 62 тысяч кв. м), «Жилищная инициатива» (более 53 тысяч кв. м) и «Строительная перспектива» (30 тысяч кв. м). Следом идут: «Этодом» (14,5 тысяч кв. м), «Вира-строй» (9,9 тысяч кв. м), «Домстрой-Барнаул» (8,4 тысячи кв. м), «Первый» (6,9 тысяч кв. м), «СтройСиб» (6,7 тысяч кв. м), «Селф» (6,4 тысячи кв. м), "Горем-3" (5,5 тысяч кв. м).

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Всего в этом году планируется ввести 21 жилой комплекс (в общей сложности 24 дома площадью свыше 200 тысяч кв. м). Впрочем, в данном списке фигурируют и проблемные объекты, такие как, например, возводимый ИСТК «Дельта» на улице 80-й Гвардейской дивизии. По данным «Политсибру», в настоящий момент его строительство не ведется и прогноз о его скором вводе в эксплуатацию не обоснован.

Рейтинг застройщиков по объемам ведущегося строительства возглавляет «Жилищная инициатива», которая в настоящий момент возводит 17 многоквартирных домов общей площадью 216 тысяч кв. м. За ней идут ИСК «Алгоритм» – 11 домов, 164 тысячи кв. м и ГК «Союз» – 6 домов, 106 тысяч кв. м.

«Адалин-строй» возводит 8 домов, площадью 97 тысяч кв. м, СК «Сибирия» – 6 домов, 82 тысячи кв. м, ПСК «Строительная перспектива» – 4 дома, 56 тысяч кв. м, СК «Селф» – 4 дома, 44 тысячи кв. м, компания БКС – 4 дома, 36 тысяч кв. м, «Мотор» – 1 дом, 23 тысячи кв. м, ИСК «Строительный камень» – 2 дома, 19 тысяч кв. м.

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Согласно данным крайстата, с начала года на Алтае построена 64 431 новая квартира, общей площадью 474,01 тысяч кв. м. По сравнению с прошлым годом, объемы ввода жилья снизились на 16%. За январь-август 2019 года по вводу жилья регион занял 31 место из 85 субъектов РФ. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период Алтайский край занял 76-е место, относительного — 68-е место.