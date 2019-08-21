О чем говорят строители: в Барнауле прошел круглый стол, посвященный проблемам отрасли

Новости 21.08.2019 16:40 1078

Сегодня в Барнауле состоялся круглый стол, посвященный изменению законодательства о жилищном строительстве, переходу на проектное финансирование, ценообразованию в строительстве социальных объектов и другим вопросам.

Во встрече участвовали: застройщики, риэлторы, банки, контролирующие органы, представители краевой и городской власти, а также уполномоченный по правам предпринимателей. Модерировал диалог председатель Правления Союза строителей Александр Мишустин, краевые власти представлял заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.

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Игорь Спивак ответил на наиболее животрепещущий вопрос застройщиков – о ФЕРах. Напомним, ранее строители неоднократно жаловались на введение новых федеральных коэффициентов, не учитывающих региональную специфику. Краевой Минстрой на претензии застройщиков отвечал, что связан законодательством и ничего сделать не может. Интересно, что постановление прокуратуры, на которое ведомство ссылается, так и не было продемонстрировано. И сегодня на вопрос директора «Жилищной Инициативы» Юрия Гатилова, где ознакомиться с текстом данного документа, чиновник не ответил.

При этом, Спивак рассказал, что уже в августе алтайскому Минстрою удалось договориться с коллегами из федерального ведомства о пересмотре коэффициентов. Новые расчеты, учитывающие местные реалии, направлены на госэкспертизу.

«Пока что мы ожидаем ее результатов, но, забегая вперед, могу сказать, что нас заверили, что, скорее всего, экспертиза пройдет успешно и уже с 1 октября коэффициенты увеличатся на 15-17%», – сообщил замминистра.

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Директор ООО «Домстрой» Евгений Востриков указал на недостатки модели проектного финансирования.

«Нужно понимать, что те, кто сегодня начали работать в рамках проектного финансирования, они не конкуренты тем, кто работает на дешевых деньгах – так называемые деньгах дольщиков. Потому что имеют минимальную маржинальность на уровне Алтайского края, сегодня она просчитывается на уровне процентных ставок банков. То есть, фактически, мы сегодня работаем на проценты банкам. Это первое. И второе – если раньше застройщика могли, как говорит наш президент, напрячь – и он мог построить чего-то там рядом, то при проектном финансировании это вообще исключается. У нас есть земельный участок и мы только в его границах можем строить. Мы не можем строить ни дороги, ни подъездные пути, ни инженерные сети».

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Директор ООО «Алгоритм» Ксения Белоусова отметила, что банки пока не готовы предоставить объем финансирования, достаточный для реализации планов программы «Жилье».

«Рынок сегодня такой, что застройщикам непозволительно повышать цену квадратного метра в программном жилье. Но если мы говорим о том, что в составе квадратного метра цена увеличилась абсолютно на все, то те, кто находится на эскроу-счетах, оказываются в неравной ситуации, потому что себестоимость квадратного метра для них гораздо выше, а темпы продаж регулируются банковским сообществом», – заявила Белоусова.

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Болезненная тема строительства социальных объектов тоже поднималась на обсуждении. По разным данным, сметная стоимость возведения соцобъекта ниже себестоимости на 15-25%.

«Мы разобрали расценку по одному объекту и обнаружили, что там зарплата прописана ниже прожиточного минимума. Будем подавать в суд на экспертизу, на администрацию. Как вы имели право пропустить такую документацию?», – добавил Юрий Гатилов, который в продолжение всего обсуждения высказывал скепсис в отношении позитивных взглядов на состояние строительной отрасли в Барнауле.

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Представитель Росреестра отметил, что регистрация договоров долевого участия сократилась в три раза. Также, в связи с введением эскроу, в три раза упали продажи жилья с 1 июля, об этом сообщил президент Союза риелторов. Кроме того, прозвучало опасение, что в 2021 году отрасль испытает значительное «проседание».

«Остается только ждать событий осени и очередного кризиса или революции какой-нибудь. Может, хотя бы на фоне этого будут какие-то сдвиги в лучшую сторону. Чего тут обсасывать-то? Все не по-человечески, все через одно место», – подытожил руководитель ЖИ.

Судя по всему, строительный кризис, в том числе, в области возведения социальных объектов, по-прежнему не преодолен и даже может усугубиться в ближайшие два года. Напомним, что в настоящее время в регионе строится две школы и шесть детских садов. Еще четыре детсада находятся в разработке. Проекты трех из них направлены на экспертизу. В случае получения ее положительного заключения, тендеры на строительство могут начаться уже в октябре.

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Из хороших новостей: основополагающий документ, необходимый застройщикам для осуществления их деятельности – Правила застройки и землепользования, может быть разработан уже к концу текущего года. 9 августа в барнаульскую гордуму направлен проект Генплана – ожидается, что 30 августа он будет рассмотрен и утвержден, после этого будут приняты ПЗЗ.