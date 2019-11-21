Следствие предъявило официальное обвинение замглавы Бийска

Новости 21.11.2019 14:10 616

СУ СКР по Алтайскому краю предъявило обвинение замглавы администрации Бийска Дмитрию Маслюку в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия при строительстве многоквартирных домов. Информация размещена на сайте управления.

Установлено, что между администрацией Бийска и юрлицом (ООО "Новолит" - прим. ред.) был заключен договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья по улице Спекова. Должностными лицами процесс не контролировался, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города.

Неоднократные обращения жильцов в различные органы не принесли никаких результатов – граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для жизни и здоровья условиях. Данная ситуация вынудила людей обратиться в СКР. После проведения проверочных мероприятий следователями возбуждено уголовное дело.

Арестован вице-мэр Бийска Новости 21.11.2019 7:10 Чиновник обвинен в превышении должностных полномочий 744

Именно Маслюк принял непригодные для проживания дома на баланс города. Его обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом своих полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий).

Если суд признает чиновника виновным, ему может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время Дмитрий Маслюк заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям и бездействию иных должностных лиц администрации Бийска, а также других исполнительных органов госвласти. Расследование продолжается.