Арестован вице-мэр Бийска

Новости 21.11.2019 7:10 365

Накануне был арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк, передает "Бийский рабочий". Ближайшие два месяца чиновник проведет в следственном изоляторе.

По предварительным данным, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и является одним из фигурантов уголовного дела связанного со спековскими домами. Напомним, что в минувший понедельник в городской администрации, а также дома у ряда сотрудников мэрии прошли обыски.

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Правоохранители изъяли системные блоки, ноутбуки, документы. Оперативники нашли нарушения при вводе в эксплуатацию трех домов по улице Спекова, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья.

Отметим, что год назад Интерпол арестовал в Хорватии экс-руководителя фирмы, построившей спековские дома - Станислава Барковского. Он был экстрадирован в Россию, однако никаких сведений о предстоящем суде над ним пока не публиковалось.

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Возможно, в настоящее время Барковский дает показания следствию и именно ими обусловлена активизация правоохранительных органов в отношении фигурантов дела о спековских домах.