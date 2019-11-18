Арестован вице-мэр Бийска

Накануне был арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк, передает "Бийский рабочий". Ближайшие два месяца чиновник проведет в следственном изоляторе.
По предварительным данным, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и является одним из фигурантов уголовного дела связанного со спековскими домами. Напомним, что в минувший понедельник в городской администрации, а также дома у ряда сотрудников мэрии прошли обыски.
Проходят обыски, изымается документация
Правоохранители изъяли системные блоки, ноутбуки, документы. Оперативники нашли нарушения при вводе в эксплуатацию трех домов по улице Спекова, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья.
Отметим, что год назад Интерпол арестовал в Хорватии экс-руководителя фирмы, построившей спековские дома - Станислава Барковского. Он был экстрадирован в Россию, однако никаких сведений о предстоящем суде над ним пока не публиковалось.
Озвучивались предположения, что задержания связаны с делом «спековских» домов
Возможно, в настоящее время Барковский дает показания следствию и именно ими обусловлена активизация правоохранительных органов в отношении фигурантов дела о спековских домах.
Силовики изъяли документацию и компьютеры
А я считаю что пора с этим что то делать. Пора его снимать.