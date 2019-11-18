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Стали известны фамилии бийских чиновников, задержанных в ходе планерки

Новости
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18 ноября примерно в 8:30 представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в здании администрации Бийска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выемка проводилась в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирых домов по адресам: улица Спекова 8, 8/1, 8/2. Между тем администрация города продолжает работать в нормальном режиме. Глава Бийска Александр Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием правительства Алтайского края и ОНФ по теме обращения с твердыми коммунальными отходами.

Силовики прервали планерку в мэрии Бийска, задержан бывший градоначальник

Силовики прервали планерку в мэрии Бийска, задержан бывший градоначальник

Новости

Проходят обыски, изымается документация

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Как пишет "Бийский рабочий", правоохранители вынесли изъятую технику и пакеты с документами. На первом этаже под присмотром людей в масках были сложены системные блоки и документация. Их уже увезли. Далее правоохранители прошли по кабинетам первого этажа – по всей видимости, их интересовали документы отдела кадров.

Среди задержанных чиновников - начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина, начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, замглавы города по строительству Дмитрий Маслюк и другие.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (4)

1000

Гость

эти чиновники и есть твёрдые отходы

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Нина

Бийск более благополучный город, надо его тряхонуть, нечего выделяться. Посадят новое руководство с московским подчинением, с этого города есть что вятащить-разворовать!

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людмила

У нас слово чиновник стало ругательным. Видно они заражаются вирусом крохоборства как только начинают рулить. Оно и понятно, дети, жены, внуки и все хотят есть....

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Д

Надеюсь, этим холуям путинским крепко на хвост наступят

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