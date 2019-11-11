Без году неделя. Барнаульские власти заполучили «высотку» в центре города

Новости 14.11.2019 18:15 105

Исторический символ горного производства на Алтае - Демидовский столп - передан в муниципальную собственность, сообщают «Вести 22». Власти намерены отремонтировать обелиск впервые за 180 лет.

Напомним, столп появился в Барнауле в 1839 году в честь столетия основания Колывано-Воскресенских заводов. Он является памятником федерального значения, но до сих пор не стоял ни на чьём балансе.

Теперь мэрия планирует заказать обследование памятника и отреставрировать его. Работы приурочат к юбилею краевой столицы в следующем году. Стоит отметить, что Демидовская площадь является одним из участников интернет-голосования по объектам благоустройства на 2020 год. Пока, правда, барнаульцы поддерживают ее не слишком активно.

Демидовский столп сложен из 12-ти блоков серого гранита, которые высекали и обрабатывали в Колыванской области и на плотах сплавляли вниз по Чарышу и Оби до Барнаула. Высота обелиска - 14 м, основание покоится на 4-х чугунных опорах, лежащих на высоком гранитном постаменте.

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«Столп оформлен в муниципальную собственность, он находится на балансе комитета по культуре. Наши первые шаги: сделать оценку его состояния, затем будет приниматься решения по ремонту. Все покажет обследование. Говорить об объеме проведения реставрационных работ и затратах еще рано, ведь прошла примерно неделя, как объект стоит на балансе. Изначально необходимо сформировать бюджет, оценить состояние стелы, а потом планировать реставрацию объекта», - пояснила «Политсибру» руководитель пресс-служба городской мэрии Екатерина Андреева.

Прообразом Демидовского столпа послужил обелиск в честь побед графа Румянцева, установленный в конце XVIII века на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Первоначальный проект Демидовского столпа был близок к Румянцевскому обелиску - предполагалась высота в 21 м. В ходе строительства архитектор Попов переработал проект, значительно уменьшив высоту.