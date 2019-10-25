Определились лидеры голосования по благоустройству территорий Барнаула

Новости 11.11.2019 17:45 556

Голосование за территории, подлежащие благоустройству в следующем году, стартовало сегодня на официальном сайте барнаульской мэрии.

Каждый участник может выбрать до трех объектов, сообщает администрация. Всего в списке 44 позиции из 60-ти рассмотренных ранее специальной комиссией. Территории, требующие благоустройства, находятся в каждом из пяти районов города.

На момент подготовки материала в общегородской тройке лидеров фигурировали: Мизюлинская роща (13,77% голосов), парк «Изумрудный» (13,16% голосов) и зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной (17,26% голосов). Всего за объекты отдано около 11 тысяч голосов.

В Индустриальном районе, помимо зоны Ускова/Взлетная и Мизюлинской рощи, свыше трех процентов набрали: Сиреневый бульвар на улице Сиреневой, 7 и зеленая зона возле Антона Петрова, 98. В Ленинском районе жители отдали свои голоса за парк "Юбилейный", набравший 5,5%. Остальные локации района не преодолели даже двухпроцентный барьер. В Октябрьском районе, помимо "Изумрудного", некоторый интерес вызвал лишь Обской бульвар, за который проголосовало почти два процента пользователей. В Центральном районе 6,59% набрала зеленая зона на Южном (Герцена, 6 - Куйбышева). В Железнодорожном районе всего четыре территории, ни одна не набрала даже процента. Близко к данной отметке подошла лишь зеленая зона от Строителей, 33 до Ядринцева.

Ранее исполняющий обязанности градоначальника Вячеслав Франк сообщал, что на благоустройство выбранных территорий будет, скорее всего, выделено около 100 млн рублей и еще столько же мэрия хочет направить на программу благоустройства дворов.

Интернет-голосование продлится две недели – до 25 ноября. Учет участников голосования осуществляется автоматически через регистрацию IP-адреса и указание номеров выбранных общественных территорий. В рейтинговом голосовании вправе принять участие жители Барнаула, достигшие четырнадцати лет. Победитель интернет-голосования определяется простым большинством голосов. При равенстве приоритет отдается проекту общественной территории, заявка на который поступила раньше.

Велодорожки и фонтаны: как в Барнауле улучшается городская среда Новости 25.10.2019 10:15 В начале ноября горожане будут голосовать за те территории, которые они хотели бы видеть благоустроенными в следующем году 2319

Как пояснил Франк, раньше голосование было рейтинговым, однако впоследствии было принято решение голосовать каждый год. Также мэрия начала сопровождать эти проекты (они финансируются из федеральных средств, но город старается интегрировать туда свои деньги, чтобы дополнить их).

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев уточнил, что количество подлежащих благоустройству территорий будет зависеть от того, какие объекты будут лидировать в рейтинге.

«Если в лидерах будет три крупные территории, то благоустроят их. Если это будут объекты меньшей площади, значит благоустроить можно будет большее количество общественных территорий. На общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по итогам интернет-голосования будет решаться вопрос по необходимому объему первоочередных работ на каждом из объектов. После будут разработаны эскизы благоустройства территорий и проектная документация», - отметил Антон Шеломенцев.