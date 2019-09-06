Виктор Томенко пополнил зарплатный фонд учителей на 1 млрд рублей

Новости 01.10.2019 18:10 929

Фонд оплаты труда педагогических работников в Алтайском крае увеличился почти на 1 млрд рублей. Такое решение принял глава региона Виктор Томенко, а депутаты АКЗС внесли соответствующие изменения в закон о бюджете. Теперь зарплата учителей будет больше и платить ее будут по-новому.

По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, увеличение фонда позволило не только перейти на новую систему оплаты труда, но и поднять зарплату ряду учительских групп. В основном это касается тех, чья заработная плата после повышения МРОТ сравнялась с учебно-вспомогательным персоналом.

Новая система оплаты труда особенно справедлива по отношению к учителям малокомплектных сельских школ, которых в крае подавляющее большинство, заявили в алтайском минобрнауки.

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В 2018 году Томенко поставил задачу создания новой, более справедливой и понятной учителям систему оплаты труда, влекущую за собой повышение не только фондов оплаты труда, но и реальной заработной платы учителей.

«Особенно важно, чтобы новая система была правильно понята, воспринята и принесла первые положительные результаты. Поэтому мы провели ряд мероприятий в муниципалитетах: с председателями комитетов, с директорами школ, с учителями. Ведется активная работа в социальных сетях. С начала сентября на сайте Министерства работает горячая линия, воспользовавшись которой можно задать любые вопросы, связанные с оплатой труда: с новой системой, с начислением заработной платы, разобраться по всем конкретным случаям», - отметил Максим Костенко.

По его словам, обновленная система будет более справедлива для учителей малокомплектных сельских школ, которых в крае подавляющее большинство. В последующем, планируется продолжить работу и по увеличению фонда и по росту зарплат.

«Сегодня мы рады тому, что совместно с депутатским корпусом, профсоюзной организацией, представителями профессиональных организаций эта задача перешла в фазу реального воплощения», - подытожил глава регионального Минобра.

Предполагается, что средняя зарплата учителя после изменения системы ее начисления с сентября 2019 года в Барнауле составит 33 тысячи рублей.