Как выглядит сельское образование на Алтае: проблемы и перспективы

Новости 06.09.2019 17:25 403

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в рамках своего визита в Ключевский район, посетил несколько образовательных заведений, включая аграрный лицей и школу №1, расположенные в райцентре. Главу региона сопровождал ряд чиновников краевого правительства, в том числе, глава регионального Минобра Максим Костенко.

Подготовка кадров в разрезе региона

Максим Костенко, в ответ на вопрос об аграрном образовании в регионе, сообщил, что сегодня существует более 20 специальностей, реализующихся в пяти профильных аграрных колледжах и лицеях. Все эти специальности входят в Топ-50 наиболее востребованных в агропромышленном комплексе России. В 2018-2019 году аграрным колледжам и лицеям Алтайского края была поставлена техника и оборудование для учебных целей на сумму 300 млн рублей.

«Это позволяет существенно повысить именно практические компетенции выпускников сельскохозяйственных колледжей и лицеев», – пояснил министр.

Также, в этом году 160 млн рублей будет направлено на формирование лабораторий-мастерских для занятий по животноводческому и автотранспортному профилям. Запланировано оборудовать не менее 12 мастерских, которые помогут сделать базу обучения практикоориентированной.

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»

В районном центре Виктор Томенко посетил Ключевский лицей, который готовит механизаторов, поваров и управляющих сельской усадьбой. Здесь глава региона встретился с директором лицея Владимиром Репкиным.

Численность обучающихся в лицее составляет 344 человека. Он дважды побеждал в краевом трудовом соревновании в агропромышленном комплексе Алтайского края среди профессиональных образовательных организаций, имеющих учебные хозяйства (2017 – 3 место, 2018 – 2 место). Заключено 40 соглашений о взаимодействии с работодателями по организации прохождения учебной и производственной практики.

Владимир Репкин провел губернатору небольшую экскурсию по зданию лицея, продемонстрировал оборудование, на котором занимаются студенты. С 2015 года лицей имеет статус региональной инновационной площадки по теме «Формирование системы подготовки рабочих кадров для агропромышленного комплексам Алтайского края в условиях реализации практико-ориентированного обучения с учетом требований профессиональных и международных стандартов.

В частности, Владимир Репкин показал Виктору Томенко кабинет, оборудованный специальными симуляторами для тренировки навыков управления сельскохозяйственной техникой. Один из тренажеров представляет собой кабину КАМАЗа, в котором вместо лобового и ветровых стекол установлены дисплеи, транслирующие в кабину заданное оператором изображение. Таким образом, тренировки механизаторов проводятся, в буквальном смысле, в виртуальной реальности.

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Также у лицея имеется свой трактородром и автодром, отвечающий современным требованиям, предъявляемым к подготовке водителей. В 2016 году создан учебный полигон в крестьянском хозяйстве Студенова, где организован учебный процесс с использованием техники и оборудования хозяйства».

МБОУ «Ключевская СОШ №1»

Здесь недавно был произведен частичный ремонт, а в настоящий момент завершается возведение пристроя к основному зданию, призванного увеличить количество учебных мест с 500 до 600. Глава региона побывал в школьных помещениях, осмотрел актовый и спортивный залы, а также поинтересовался ходом строительства.

На момент приезда губернатора в пристрое шло устройство навесного фасада. Контракт на его возведение заключен в марте 2018 года, срок сдачи объекта – 1 декабря текущего года. Представитель подрядчика сообщил, что в ходе строительства фундамента возникали некоторые трудности, связанные с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому возник простой порядка трех месяцев. В связи с этим пришлось немного форсировать деятельность, чтобы уложиться в оговоренные сроки. Застройщик заверил, что нарушения технологии при этом не будет.

Единственным вызывающим некоторое беспокойство вопросом стала укладка резиновой крошки для беговых дорожек на школьном стадионе – она возможна лишь при плюсовых температурах, поэтому все зависит от погодного фактора. Впрочем, вводу в эксплуатацию самого здания это никоим образом не помешает.

«Если погода не позволит, то все, что на улице делается, может быть перенесено на лучшее время. И так лучше и сделать. Если условия будут неблагоприятные, то не надо здесь очки втирать – лучше спокойно сделать в следующем году. Это будет лишь вопрос нашей финансовой дисциплины – если денег федеральных нет, то мы сами аккуратно к этому отнесемся, без излишней строгости. Но, конечно, стремиться надо все завершить в текущем году», – подытожил Виктор Томенко.

Строительство финансируется из краевого бюджета. Стоимость объекта составляет 104 млн рублей, еще 6 млн рублей заложено на оборудование. Все необходимые контракты заключены, вопросы надзора решены и согласованы, задержек финансирования со стороны Минобра нет. На случай невозможности выполнения работ по благоустройству уличных объектов (в том числе, укладки резиновой крошки) предусмотрен механизм поэтапного ввода пристроя в эксплуатацию. Ранее в школе была полностью заменена кровля, здание утеплено и облицовано металлокассетами, установлены пластиковые окна и новая, более современная система отопления. Также, в учебном заведении смонтирован новый водопровод взамен изношенного.

С 2017-2018 учебного года школа является пилотной по реализации деятельности Российского движения школьников. Обладает собственными видео- и мультипликационной студиями, а также музыкальным коллективом (инструментальный ансамбль) и театральной труппой. Школа является постоянным участником конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики, дважды побеждала в нем. Численность обучающихся составляет 498 человек.