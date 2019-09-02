Марию Бутину депортируют за счет правительства США

Новости 21.09.2019 10:50 378

Уроженка Барнаула Марина Бутина, отбывающая наказание в американской тюрьме, прилетит в Россию обычным рейсом за счет правительства США. На свободу она выйдет 25 октября. Как сообщил ее отец Валерий, еще неизвестно с какого именно аэропорта вылетит Бутина. Скорее всего это будет какой-то крупный город. Нью-Йорк или Майами.

Время вылета и номер рейса родственники не будут знать до самой посадки самолет. Перед вылетом Марии разрешат сделать один телефонный звонок. По словам Валерия Бутина, вся семья ждет ее возвращения и сильно переживает.

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— Жесткость и циничность американской машины заключается в том, что она использует любые ошибки, особо не разбирая, кто оказывается на ее пути, - цитируют «Известия» доцента МГИМО, политолога Кирилла Коктыша. Россия в этой ситуации на официальном уровне не стремилась сильно высказываться в защиту Бутиной, поскольку понимала, что это может навредить самой Марии, превратив ее в особо ценного заложника.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Бутина пошла на сделку со следствие и выполнила все условия американцев.

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Мария Бутина заявила, что не регистрировалась в качестве инагента по незнанию, злого умысла не имела. Она выразила сожаление и заявила, что всего лишь хотела улучшить российско-американские отношения. Защита просила ограничить приговор девятью месяцами, которые Бутина уже провела под стражей, чтобы ее отпустили прямо в зале суда. Прокурор просил полтора года.

Суд встал на его сторону, посчитав, что нарушение поставило под угрозу нацбезопасность страны. Суд в Вашингтоне приговорил уроженку Барнаула Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Время в тюрьме, проведенное до суда, ей зачли в срок наказания.