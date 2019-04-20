Бойфренд Марии Бутиной «сливал» информацию об их отношениях ФБР

Новости 23.08.2019 10:50 207

Исполнительный директор торговой площадки Overstock.com Патрик Бирн признался, что состоял в романтических отношениях с уроженкой Барнаула Марией Бутиной с 2015 года. Как говорится в статье газеты The New York Times, бизнесмен доносил на нее в ФБР. Эту информацию «АиФ-Алтай» прокомментировал отец девушки.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Она частично призналась, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Девушку освободят не раньше конца октября 2019 года и после этого депортируют.

«Очень любит» Бутину

Как информирует The New York Times, Мария Бутина и Патрик Бирн встретились на конференции в Лас-Вегасе в июле 2015 года. Компания Overstock.com выпустила релиз об участии Бирна в расследовании вмешательства России президентских выборов 2016 года. Он утверждает, что помогал сотрудникам правоохранительных органов.

Бирн дал понять, что правительственные чиновники и дали ему специальные инструкции, как взаимодействовать с Бутиной. Бизнесмен обратил внимание, что на их первой встрече Мария хотела обсудить с ним деятельность ее общественной организации «Право на оружие». Позже она ему говорила о том, что связана с высокопоставленным чиновником в Центральном банке России и предложила Бирну поехать в Москву, чтобы поговорить о технологии блокчейна.

По словам Бирна, во время второй встречи в номере отеля они обсуждали историю, литературу и философию России. В результате мужчина начал общаться с ФБР и передавать службе информацию об их отношениях.

Кстати, после конференции Бирн и Бутина переписывались и несколько раз встречались в разных городах США. В частности, Мария была в гостях у Патрика в его доме в Юте.

Как пояснил Бирн, Бутина все чаще говорила о встречах или стремлении встретиться с людьми, участвующими в подготовке президентских выборов кампаний кандидатов.

Интересно, но мужчина заявил, что все еще «очень любит» Бутину. «Мария должна вернуться домой и однажды стать президентом России. Это лучшее, что может случиться с Россией и США», - сказал мужчина. Он считает, что ее дело недостаточно хорошо изучили.

Названа новая дата предполагаемого возвращения Марии Бутиной в Россию Новости 20.04.2019 15:00 Приговор ей должны огласить 26 апреля. 570

«Это могло облегчить ее участь»

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл подтвердил, что она была «вовлечена в романтические отношения» с Бирном. По его мнению, Мария была просто амбициозным человеком, надеющимся продвинуть свою карьеру и улучшить отношения между США и Россией, а Патрик Бирн специально разжигал в ней романтические чувства. Адвокат призвал должностных лиц дополнительно изучить эту ситуацию.

Между тем отец Марии Валерий Бутин уверен, что сторона обвинения должна была предоставить эту информацию суду и защите - к этому обязывает закон.

«Это могло облегчить участь дочери - возможно, уменьшить срок. То, что они скрыли эту информацию, является нарушением законодательства штата», - считает мужчина.

При этом он полагает, что пересмотра дела не будет – во всяком случае до того, как Мария освободится. Ее срок заканчивается 25 октября. Пока ничего не предвещает его сокращения либо увеличения.

Мария Бутина пожаловалась на холод в камере американской тюрьмы Новости 27.12.2018 16:40 Об этом говорится в сообщении посольства России в США 732

«Шпионка» похудела на 20 килограммов

В тюрьме девушка преподает женщинам четыре дисциплины: математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках последнего предмета она ведет уроки основ демократической системы США.

«Она работает, без дела не сидит. Состояние у нее хорошее, настроение лучше, чем было раньше - условия в федеральной тюрьме намного лучше, чем в учреждениях временного содержания», - рассказал отец девушки.

Говоря об оплате услуг адвокатов, то, по словам Валерия Бутина, им пока не удалось собрать и половину суммы. После того, как Марию депортируют, она, скорее всего, вернется в Барнаул.

Напомним, Марию Бутину в апреле 2019 года ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Девушка частично признала вину, а в мае попросила финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов - ее долг перед адвокатами на тот момент превысил 50 миллионов рублей.