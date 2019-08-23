Барнаульская «шпионка» Мария Бутина передала весточку из американской тюрьмы

Новости 02.09.2019 15:50 290

Барнаульская «шпионка» Мария Бутина сообщила посетившим ее российским дипломатам, что состояние ее здоровья в порядке, на условия содержания в тюрьме жалоб не имеется. Информация опубликована на странице дипмиссии в Facebook

Дипломаты Посольства посетили Марию Бутину в федеральной тюрьме Таллахасси, штата Флорида. По их словам, соотечественница держится стойко и благодарит всех неравнодушных к ее судьбе граждан за оказываемую поддержку. Также Бутина выразила надежду на скорейшее возвращение на Родину.

«Со своей стороны продолжим обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Марии. Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек», - обещают в посольстве.

Мария Бутина была задержана в июле 2018 года. Американские власти обвиняют её в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Федеральный суд Вашингтона приговорил россиянку к 18 месяцам заключения. В Федеральном бюро тюрем, подведомственном американскому Минюсту, сообщили, что на свободу Бутина должна выйти 5 ноября.