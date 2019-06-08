Родственники Бутиной не могут получить свидание с ней в американской тюрьме

Новости 22.06.2019 17:45 151

Валерий Бутин, отец осужденной в США уроженки Барнаула Марии Бутиной сообщил, что родные не могут посетить ее в американской тюрьме. Причина — сложности с визой, на оформление которой понадобится длительное время.

Как сообщил отец RT, дочь находится в устойчивом психологическом состоянии. Ей разрешают гулять.

- Есть возможность появиться на улице, солнце увидеть, - пояснил Валерий Бутин. - Она его не видела девять месяцев. Питание получше.

Семья Марии все еще надеется, что ее выпустят раньше срока — 5 ноября. Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Бутина пошла на сделку со следствие и выполнила все условия американцев.

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Мария Бутина заявила, что не регистрировалась в качестве инагента по незнанию, злого умысла не имела. Она выразила сожаление и заявила, что всего лишь хотела улучшить российско-американские отношения. Защита просила ограничить приговор девятью месяцами, которые Бутина уже провела под стражей, чтобы ее отпустили прямо в зале суда. Прокурор просил полтора года. Суд встал на его сторону, посчитав, что нарушение поставило под угрозу нацбезопасность страны.

Суд в Вашингтоне приговорил уроженку Барнаула Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». С учетом времени, уже проведенного в тюрьме, ее должны освободить в ноябре 2019 года, а после депортировать в Россию.