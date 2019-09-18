Кризис социального строительства добрался до барнаульских медучреждений

Новости 18.09.2019 15:35 1149

В Барнауле сорвалось строительство очередного социального объекта, на этот раз – поликлиники.

30 августа на портале госзакупок был размещен тендер на строительство поликлиники (I этап) в квартале 2002«а», стоимостью почти 1 млрд рублей. Торги должны были состояться вчера – 17 сентября, однако аукцион в последний момент сорвался.

Причиной указана поступившая накануне торгов (16 сентября) жалоба в алтайское управление ФАС от ООО «Кедр», указавшего, что в документах закупки отсутствует проектная документация, без которой невозможно рассчитать и сформировать ценовое предложение. Однако, документы закупки свидетельствуют о том, что тендер провалился бы и без вмешательства антимонопольщиков, поскольку ни одной заявки на него подано не было.

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Поликлиника

Вопрос обеспеченности района медицинским учреждением стоит достаточно остро, поскольку данная часть города значительно перенаселена. Однако, строительство поликлиники откладывалось из-за отсутствия финансирования и внесения изменений в проект.

По словам главы краевого Минздрава Дмитрия Попова, изначально поликлиника в квартале 2002«а» планировалась на 400 посещений в смену, но в силу интенсивной застройки в этой части города требования к проекту увеличились в двукратном объеме.

В новом медучреждении предусмотрены: регистратура для взрослых на 7 рабочих мест, колл-центр на 5 рабочих мест, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение, травмпункт с самостоятельным входом с улицы с пандусами (для работы в круглосуточном режиме), женская консультация с самостоятельным входом с улицы, отделение медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской статистики, станция скорой помощи.

Всего на строительство поликлиники требуется около 1,2 млрд рублей. В этом году финансирование было получено, но дело вновь застопорилось.

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ООО «Кедр»

Компанию, от которой в УФАС поступила жалоба, возглавляет Станислав Хаустов. Основной вид деятельности – оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехникой. В феврале «Кедр» дважды пробовал поучаствовать в госзакупках, однако не был допущен. Что примечательно, оба тендера были как раз на разработку проектно-сметной документации.

Помимо «Кедра», Хаустов возглавляет ЧОП «Абсолют» и является совладельцем МЦ «Парацельс». Еще одним владельцем последнего указана Алена Пидронова. Семья Пидроновых владеет несколькими компаниями медицинского профиля.

В пресс-службе УФАС «Политсибру» сообщили, что жалоба поступила 16 сентября, рассмотрена она будет 20-го. С момента рассмотрения дается три рабочих дня на изготовление и публикацию решения на сайте госзакупок. До этого момента никаких действий по возобновлению аукциона предпринимать нельзя. Таким образом, он может возобновиться не ранее, чем на следующей неделе. Впрочем, как уже упоминалось выше, положение останется критическим, даже если жалоба будет отклонена или ее причины устранены.

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Корень бед

Строители не хотят браться за социальные объекты, поскольку цена их возведения по смете оказывается на 10-25% ниже себестоимости, «Политсибру» неоднократно писал об этом. Строительство школ и детских садов удалось начать благодаря тому, что цены на тендеры были повышены на 10%, но там речь шла о 100-200 млн рублей (повышение составляло 10-20 млн). На данном же объекте повышение цены на 10% в абсолютном выражении составит почти 100 млн рублей. Не факт, что местный бюджет окажется в силах выделить такие средства.

В конце августа замглавы регионального Минстроя Игорь Спивак рассказал, что ведомству удалось договориться с коллегами из федерального министерства о пересмотре коэффициентов. Новые расчеты, учитывающие местные реалии, направлены на госэкспертизу. Он выразил твердую уверенность что, скорее всего, экспертиза пройдет успешно и уже с 1 октября коэффициенты увеличатся на 15-17%.

Будет ли при этом пересмотрен объем федерального финансирования строительства поликлиники и если да, то как скоро будут получены недостающие средства, на данный момент сказать сложно. Существует вероятность того, что возведение медицинского учреждения в квартале 2002«а» вновь затянется на достаточно долгий срок. «Политсибру» следит за развитием событий.