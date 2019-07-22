​Ремонт социальных объектов в Барнауле. Что с ним не так?

Новости 11.09.2019 14:55 229

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) пополнился компанией ООО «Алтай Строй», четырежды включенной туда за отказ от исполнения госконтрактов. Об этом сообщает алтайское УФАС.

В августе в УФАС обратились руководители двух общеобразовательных школ (№6 – в Затоне и №37 – в Ближних Черемушках) и детского сада №241 в Барнауле. Они сообщили, что компания «Алтай строй», не приступила к исполнению контрактов, заключенных по итогам розыгрыша соответствующих тендеров. В результате заказчики приняли решение об одностороннем расторжении договоров и попросили антимонопольщиков включить подрядчика в РНП.

ООО «Алтай строй» зарегистрировано в марте прошлого года и активно участвует в госзакупках с момента создания. Директором компании является Мисак Хлхатян, с которым «Политсибру» удалось связаться по телефону. Он прокомментировал изданию полученную от УФАС информацию. После этого «Политсибру» связался с руководителями упомянутых образовательных учреждений и выслушал их версию событий. В результате, сложилась следующая картина.

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Детский сад №241 в Барнауле

Подрядчик должен был провести здесь капремонт теневых навесов (веранд). Контракт на сумму 425 тысяч рублей (первоначальная цена – 567 тысяч) заключен 5 июня, работы должны были завершиться 15 августа.

По словам Мисака Хлхатяна, заказчик захотел изменить толщину металла стоек для веранд, выполняемых из профильной трубы. Для этого нужно было согласовать внесение изменений в смету.

«Согласование заказчик тянул до последнего момента, после чего в одностороннем порядке разорвал контракт и сказал, что будет делать веранды в следующем году», – пояснил Хлхатян.

Директор детского сада Галина Соколова опровергает эту информацию. По ее словам, подрядчик вообще не выходил на объект. Более того, с ним не удавалось связаться даже просто по телефону. Письма с претензиями о нарушении сроков строительства также остались без ответа.

«И я ему звонила, и врио, пока я в отпуске находилась, и завхоз – все бесполезно. Стали по почте отправлять письма, но они тоже были проигнорированы. Поэтому написали претензию и в конце августа контракт был расторгнут», – сообщила директор.

По словам Соколовой, другого подрядчика искали с большими трудностями, поскольку «Алтай строй» сильно занизил цену и желающих долго не находилось. В настоящий момент все работы выполнены.

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Школа №6 в Затоне

Здесь подрядчик должен был заменить ограждение территории школы. Контракт заключен 7 мая, плановая дата окончания работ – 31 августа. Контракт подписан на 428 тысяч рублей против первоначальных 625 тысяч.

Директор ООО «Алтай строй» сообщил, что выполнять работы ему запретил новый директор школы, заступивший на должность уже после заключения контракта.

«Нам сказали, что там какой-то лагерь, а затем просто сказали не делать забор, хотя уже куплено все было, деньги потрачены и работать готовы были», – рассказал Хлхатян.

Директор школы №6 Наталья Пантина подтвердила, что занимает свой пост со 2 июля. По ее словам, работы должны были начаться 25 июня, однако рабочие приехали только 29 июля. До этого момента связаться с директором «Алтай строй» не удавалось.

«У рабочих даже никаких документов не было. Приехали 29 июля в пять утра, а 31 июля уже закончить нужно. Они бы никак не успели», – сообщила Пантина.

Контракт был расторгнут заказчиком, подряд перешел к ИП Заздравных, который за 600 тысяч рублей согласился выполнить замену ограждения. Работы начались вчера. К настоящему моменту демонтирован старый забор.

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Школа №37 в Барнауле

Здесь требовался капремонт санузлов и пищеблока. Контракт заключен на 200 тысяч рублей, первоначальная цена тендера составляла 359 тысяч. Все работы должны были быть выполнены в течении июля.

Мисак Хлхатян утверждает, что работы затянулись ввиду возникших непредвиденных сложностей, причем заказчик отказался учитывать изменение объема работ.

«Там на стенах под обоями лакировка такая была – практически не счищалась. Ее две недели удаляли. Соответственно, больше средств потрачено оказалось, но заказчик этого учитывать не захотел. Объект передали другой компании за большую сумму», – сказал Хлхатян.

Контрактный управляющий школы №37 Елена Браун данную информацию опровергает. По ее словам, вопрос изменения сметы не обсуждался и даже не поднимался.

«От подрядчика не зарегистрировано ни одного обращения вообще ни по каким вопросам. Приступили к работе они с опозданием примерно на неделю – 9 июля вместо 1-го и в срок не уложились».

В настоящее время работы завершены компанией ООО «Новая эра» за сумму контракта с вычетом 13 тысяч рублей – на эту сумму успело выполнить работы ООО «Алтай строй».

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Прочие объекты «Алтай строя»

Как сообщил источник «Политсибру», в середине июля комитет по образованию собрал совещание с участием юриста и представителя Технико-эксплуатационного отдела. На совещании присутствовали руководители образовательных учреждений, столкнувшиеся с нарушением обязательств, допущенных «Алтай строем». Источник утверждает, что присутствовало около 15 человек. По итогам совещания были составлены соответствующие претензии.

По данным «Спарк-интерфакс», «Алтай строй» в этом году заключил 27 госконтрактов. Семь из них помечены как завершенные, восемь – прекращены. Помимо больниц, административных зданий, в том числе, краевой прокуратуры, застройщиком выиграны тендеры на ремонт 11 образовательных учреждений: пять школ, столько же детских садов, один лицей. Исполнение более, чем половины контрактов (3 школы, 2 детсада, лицей) прекращено.

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Итоги

По итогам рассмотрения дел, комиссии Алтайского краевого УФАС приняли решения о включении сведений об ООО «АЛТАЙ СТРОЙ», учредителях и директоре общества в РНП за каждый факт допущенного нарушения.

«Особенностью законодательства о контрактной системе является то, что сведения о недобросовестных компаниях вносятся в реестр за каждое установленное нарушение, а двухлетний срок ограничения участия в торгах в данном случае будет исчисляться с момента последнего включения такого поставщика в РНП», – отметил замруководителя УФАС, начальник отдела контроля закупок Андрей Кочетков.

P.S.: В ходе подготовки материала появилось сообщение о том, что операции по счетам «Алтай строй» приостановлены ФНС.