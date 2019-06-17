«Лучше поздно, чем никогда»: в Барнауле построят обещанную поликлинику к 2022 году

Новости 17.06.2019 7:40 55

В Барнауле начнется строительство поликлиники в квартале "2002а". Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Алтайского края.

Строительство должно было начаться еще в прошлом году, однако компания «Алтайгражданпроект», победившая в конце 2017 года в конкурсе на разработку проектной документации, в 2018 году лишь разработала проект. И только в апреле текущего года он был утвержден государственной экспертизой.

Новая поликлиника расположится в квартале "2002а" по адресу: улица Лазурная, 46. Она будет работать в две смены и рассчитана на 900 посещений в смену. Нормативный срок эксплуатации здания должен составлять не менее 75 лет.

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В поликлинике предусмотрены: регистратура для взрослых на 7 рабочих мест, колл-центр на 5 рабочих мест, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение, травмпункт с самостоятельным входом с улицы с пандусами (для работы в круглосуточном режиме), женская консультация с самостоятельным входом с улицы, отделение медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской статистики.

Поликлиника предназначена для жителей новых микрорайонов, поскольку нагрузка на существующие медучреждения и специалистов давно превышает все нормативы.

Застройщик будет определен на аукционе в ближайшие месяцы. Не исключено, что подряд достанется компании "Селф".