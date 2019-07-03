Обещанного 10 лет ждут: почему алтайской сироте не дают жилье даже по суду

Новости 03.09.2019 10:50 231

Алтайские дети-сироты остаются без положенного по закону жилья. Особенно сложная ситуация складывается в районах, где не ведется строительство. Подробности материале «ТОЛКа».

В редакцию обратились Екатерина Абсатарова из Благовещенского района, которая десять лет назад стала полной сиротой и годами не может получить жилье. Последние три года девушка, не смотря на решение суда, тщетно пытается отстоять свои права на жилье, которое детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, должно предоставляться бесплатно.

Как удалось выяснить, в 11 лет девочка осталась круглой сиротой. На тот момент семья Абсатаровых жила в Казахстане. Катя оказалась в Благовещенском районе Алтайского края, ее забрала бабушка.

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Суд еще в 2017 году обязал Региональное жилищное управление предоставить Екатерине квартиру. Сейчас все выплаты для нее закончились и ей приходиться жить у знакомых. На данный момент она учится на пекаря.

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается 1169 решений судов о предоставлении жилья сиротам. В очереди на получение жилья стоят 7307 сирот. Ежегодно для них приобретается около 400 квартир.

Согласно статистике количество сирот, нуждающихся в жилье, становится только больше. Особенно напряженная ситуация в сельской местности, где за последние годы новые жилые дома не строились, а, как оказалось, в Алтайском крае для сирот можно приобретать жилье исключительно на первичном рынке.

Главный специалист отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Юлия Ярцева пояснила, что по распоряжению губернатора Алтайского края в последние годы для сирот квартиры закупаются только в новостройках. Самый лучший вариант для Абсатаровой – это написать согласие на предоставление жилья в Бийске.

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Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин не согласен, что девушка ради жилья должна перебраться в Бийск. По его словам, жилье предоставляется изначально в социальный наём, и только через пять лет его можно оформить в собственность. Он уверен, что для решения проблемы необходимо создавать специальные условия для молодежи в сельской местности. Между тем в правительстве Алтайского края сейчас рассматривают возможные изменения, которые позволят покупать жилье для сирот и на вторичном рынке.