Обеспечение сирот жильем: Бийск стал примером для всего Алтайского края

Новости 03.07.2019 9:50 123

Депутаты АКЗС побывали в общежитии для сирот, в котором временно живут те, кто дожидается очереди на получение жилья. Об этом сообщается на сайте бийской администрации.

По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, опыт Бийска уникален.

«Это единственное в крае общежитие для сирот, такие есть далеко не во всех субъектах Федерации. За семь лет здесь выстроена работа по поддержке и адаптации выпускников детских домов, им помогают и с работой, и с трудоустройством. Они дожидаются здесь своей очереди на получение жилья, здесь постоянно происходит смена проживающих. Я считаю, этот опыт нужно тиражировать не только в Алтайском крае, но и на всю страну», - сказала депутат.

Алтайское Заксобрание оставило детей-сирот без компенсации за съемное жилье Новости 01.09.2018 1:20 37 депутатов проголосовали против 784

Общежитие организовано в 2012 году в здании бывшей гостиницы ТЭЦ и находится на балансе муниципалитета. Здесь успели пожить 158 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях которых воспитывалось 86 маленьких детей. За период работы общежития квартиры получили 96 очередников. Сейчас здесь проживает 45 человек. Ремонт и благоустройство в общежитии они осуществляют самостоятельно, в том числе с помощью грантовых и спонсорских средств.

«Общежитие рассчитано на 50 комнат, здесь проживает только эта категория лиц - дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, среди них есть и семейные пары. Все оформляется по договорам соцнайма через жилищный отдел администрации Бийска. За общежитием закреплена сотрудник отдела опеки, которая оказывает социальную и адаптационную поддержку», – рассказала начальник отдела опеки и попечительства администрации Бийска Елена Воронцова.

Дети-сироты получили более 100 новых квартир в Алтайском крае с начала года Новости 14.05.2019 8:40 Общая стоимость уже приобретенных жилых помещений оценивается в 117 млн рублей 289

В прошлом году на обеспечение жильем детей-сирот направлено 482 млн рублей (из них 282 млн рублей – из краевого бюджета), приобретена 421 квартира. В этом году запланировано приобретение не менее 400 объектов для детей-сирот, на это выделено почти 500 млн рублей. С начала года куплена 101 квартира общей стоимостью117 млн рублей. Заключены госконтракты еще на 129 квартир.

По состоянию на 1 мая, в очереди на жилье стоит 7291 из 9360 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 5281 человек достигли совершеннолетия и теперь должны быть обеспечены жилплощадью незамедлительно. В Региональном жилищном управлении находятся 1074 неисполненных решений судов об обязании предоставить жилые помещения лицам данной категории.