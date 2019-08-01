Алтайский медуниверситет занял 22-ое место в рейтинге «Национальное призвание»

Новости 01.08.2019 15:15 72

Проект «Универ-эксперт и академический критик» опубликовал рейтинг российских вузов, в основу которого легли признанные национальным профессиональным сообществом научных, инновационных и научно-практических достижений университетских преподавателей и ученых. АГМУ получил суммарно 34,3 балла и расположился на 22 месте среди 49 медицинских вузов России.

Алтайский медуниверситет опередил Новосибирский ГМУ (23 место), Рязанский ГМУ имени академика И. П. Павлова (26 место), Уральский ГМУ (27 место), Тюменский ГМУ (29 место) и другие медицинские университеты и академии.

В ТОП-5 вошли Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Волгоградский ГМУ, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, МГМСУ им. А. И. Евдокимова.

По словам создателей рейтинга, он составлен путем простых арифметических операций с индексом Хирша, оценивающим востребованность научных публикаций. Анализ охватывает все научно-практические работы, а также патенты на изобретения и полезные модели и даже отчеты по НИР, если они были проиндексированы национальными наукометрическими системами.