Паводок в Иркутской области: все, что нужно знать

Новости 01.07.2019 12:15 200

Паводок в пяти районах Иркутской области уже привел к введению чрезвычайного положения в регионе. Паводок беспокоил жителей еще с мая, но к по-настоящему ситуация обострилась в конце июня. Все началось с ливневых дождей в пяти районах Иркутской области, которые привели к резкому повышению уровня воды. Из берегов вышли левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

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В ночь на 30 июня, прямиком с саммита G20 проходившего в Японии, спецрейсом в Иркутскую область прилетел президент России Владимир Путин. Глава страны уже дал поручение региональному руководству взять под контроль процедуру компенсационных выплат пострадавшим.

По данным местного минздрава, несколько сотен жителей области пострадали и пять человек погибли.

"За медицинской помощью обратился 631 человек, из них 57 детей. Причинами к обращению послужили: переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы - ссадины, ушибы, реакция на стресс. Госпитализировано 136 человек, из них 19 детей", - говорится в сообщении минздрава региона.

По данным местного управления МЧС, из-за паводка было подтоплено 83 населенных пункта, где находятся 6669 домов, в которых проживают 32777 человек.

Ущерб

По словам местных властей, такой масштаб трагедии редкость и с 1963 года подобное случается в четвертый раз. Ущерб от бедствия для дорог регионального значение оценили в 800 млн рублей. по словам иркутского губернатора Сергей Левченко, было подтоплено 17 участков федеральных дорог и 13 мостов в Нижнеудинске, Тулуне и Тайшете.

Также от паводка пострадали более 3,6 тысяч гектаров посевов зерновых культур и 767 тонн зерна, которые были на хранении в складах.

Эвакуация

С 25 июля ведется эвакуация в подтопленных поселениях, откуда было вывезено более 2 тысяч человек, в том числе более 500 детей. В пунктах временного размещения находятся более 600 человек, в числе которых более 100 детей.

Кроме того, идет активная гуманитарная поддержка населенным пунктам, пострадавших от подтоплений. Туда было доставлено 2,5 тонн продуктов питания и 21,5 тонн бутилированной воды.

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Сейчас в зоне наводнения работают сотрудники Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, аэромобильной группировки Главного управления МЧС по Красноярскому краю – всего почти 1,5 тысячи спасателей. Задействованы четыре вертолета МЧС и 61 плавсредство.

Выплаты

По данным ряда СМИ, было выделено 662 млн рублей федеральных средств и 318 млн рублей региональных. По словам главы Иркутской области, уже с 30 июня начались выплаты пострадавшим. В утвержденных списках пока числится более 3,5 тысяч человек, которым положено выплатить по 10 тысяч рублей.

Прогноз все еще остается напряженным.