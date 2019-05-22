Паводок близко: в Алтайском крае затопило несколько приусадебных участков

Новости 22.05.2019 9:50 27

В Алтайском крае начались первые подтопления. В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали о подъеме уровня воды в реке Чарыш в районе села Чарышское. По данным гидропоста на 6 часов 22 мая уровень воды составляет 219 сантиметров (при критическом 180 сантиметров). В районе введен режим повышенной готовности.

Как сообщает пресс-служба правительства, в зоне подтопления действует оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Для мониторинга и сбора информации на место также направили оперативную группу Главного управления.

В МЧС отметили, что подтопило восемь приусадебных участков, которые расположены в низменных участках местности. Прогнозируется дальнейший незначительный рост уровня воды со стабилизацией в ближайшие часы.

По прогнозу, обстановка может осложниться, информацию довели до глав сельских поселений. На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям уточнили план совместных действий в случае подтопления. Для оказания помощи в населенный пункт направлены группировки спасателей.

Обстановка находится на контроле Правительства Алтайского края, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления организован сбор и обработка поступающей информации.