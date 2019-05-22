Вторая волна паводка "идет" по Алтаю

Новости 24.05.2019 8:15 267

В Алтайском крае сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, расположенных на реках Чарыш и Катунь.

По данным МЧС, в селе Чарышском, которое подтопило 21 мая, уровень воды снижается, подтопленными остаются шесть участков. В Краснощековком районе в селе Маралиха подтопило 56 участков, в самом райцентре – семь. В зоне возможного подтопления находятся Красногорский, Советский, Бийский и Алтайский районы.

В Республике Алтай паводок затронул Усть-Канский район, где стихия повредила автомобильный мост через реку. К настоящему моменту здесь отсыпана дамба протяженностью 200 м. Незначительно затронуты Усть-Коксинский и Чойский районы республики, все необходимые меры приняты – насыпаны дамбы, сделаны отводы.

Сильнее других затронуло Онгудайский район. Здесь прервано транспортное сообщение с селом Хабаровка (там поврежден автомобильный мост через реку Малый Ильгумень) и селом Купчегенское, где тоже заблокирован автомобильный мост. Два трактора расчищают объездную дорогу в поселок Большой Яломан, протяженностью 12 км. В качестве временной меры жители на лошадях доставят жителям Большого Яломана продукты на 5 суток.

Как сообщает портал «НГА», начальник Гидрометцентра Республики Алтай Валентина Декенова на прошедшем 23 мая внеочередном заседании Комитета по ЧС рассказала о причинах паводка:

«На 21 мая высота снежного покрова в районе Кара-Тюрека составила 30 см, на следующие сутки – уже 5 см – положительная температура и прошедшие дожди «смыли» свежевыпавший снег, значительно увеличив водность рек. По данным на 8:00 утра 23 мая, продолжается повышение уровня воды на основных реках республики. На Катуни (в районе Чемала) на +303 см за сутки, в районе Тюнгура в верховьях Катуни – на 61 см за сутки».

Между тем синоптики прогнозируют снижение уровня воды в реках в ближайшие дни.