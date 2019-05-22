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Как спасатели боролись с паводком на реке Чарыш

Новости
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Повышение уровня воды в Чарыше 21 мая привело к подтоплению нескольких домов в Усть-Кумире и нарушению транспортного сообщения с селами Талица и Санаровка. Также прерывалось движение легковых автомобилей в селах Владимировка и Коргон. Проезд по автомобильному мосту через Чарыш пока закрыт для любых видов транспорта, поскольку сохраняется угроза его разрушения. Об этом сообщает МЧС Республики Алтай.

Наводнение было вызвано обильными дождями 21 мая. 22 мая уровень воды снизился. Обстановку контролирует сводный оперативный отряд ГУ МЧС по Республике Алтай, организовано оповещение населения, оборудованы водомерные посты, колебания уровня воды тщательно отслеживаются. Также производится мониторинг состояния дорог и разбор завалов в районе опор моста через Чарыш.

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Всего в проведении противопаводковых мероприятий задействовано 50 человек, 18 единиц техники, 4 плавсредства, из них от МЧС России - 21 человек, 5 единиц техники, 2 плавсредства.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: rasfokus.ru