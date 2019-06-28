Алтайским учителям поднимут зарплату до семи тысяч рублей

Новости 28.06.2019 13:50 53

В Алтайском крае увеличат зарплату учителям - депутаты АКЗС приняли соответствующие поправки в бюджет. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал «КП на Алтае» о перспективе повышения оплаты труда педагогам.

По словам министра, изменится и система оплаты труда - вместо 12 факторов, определяющих объем зарплаты, установят всего три. Для решения данного вопроса создана рабочая группа из депутатов, представителей краевого правительства и профсоюзов.

«Годовой фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций увеличился примерно на 500 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на решение проблем, в числе которых - переход на новую отраслевую систему оплаты труда», - рассказал министр.

Кроме того, еще одной задачей является повышение зарплаты наименее оплачиваемой когорте учителей. Фактически, данные педагоги после последнего повышения МРОТ начали получать одинаковые суммы со вспомогательным персоналом. По словам министра, также вырастет окладная часть.

«Если сегодня оклад учителей около 2990 рублей, то в настоящее время с новой системой оплаты труда, она повысится до 7 тысяч рублей», - добавил Максим Костенко.

Таким образом, с 1 января 2020 года зарплата работников образовательной сферы увеличится, в среднем, на 15%. По всем вопросам, касающимся изменений, будут приниматься звонки на горячую линию.

Еще одна проблема, касающаяся педагогов в селах, по мнению Костенко, это жилье. По словам министра, хорошо в этом направлении работают Рубцовск и Заринск.