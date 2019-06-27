Авиарейс из Горно-Алтайска в Кош-Агач могут возобновить после 25-летнего перерыва

Cамолет L-410 авиакомпании «Сибирская Легкая Авиация» совершил технический авиарейс по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск. По данным пресс-службы правительства Республики Алтай, время полета в одну сторону составило не более часа.
Технический рейс был необходим для проверки состояния аэродрома в селе Кош-Агач, а также оценки общего состояния комплекса на возможность его использования для выполнения регулярных и чартерных рейсов по данному маршруту.
Капитан воздушного судна после перелета отметил хорошее состояние взлетно-посадочной полосы в Кош-Агаче, однако пояснил, что требуется модернизация инфраструктуры. Стоит отметить, что в настоящее время путь "по земле" из Горно-Алтайска до Кош-Агача занимает около 9 часов.
Длина полосы в райцентре составляет 1150 метров. Кош-Агач является горным аэродромом, высота над уровнем моря здесь почти 2 тысяч м – это сложные условия для малых самолетов из-за высоко давления и разряженного воздуха.
Местный аэропорт оказался хорошо известен Владимиру Путину
Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин оценил развитие аэропорта Горно-Алтайска и напомнил, что объект реконструировали по его прямому поручению. Отсутствие авиасообщения, подчеркнул президент, мешало развитию туристического потенциала Горного Алтая.
В настоящее время из аэропорта Горно-Алтайска можно улететь в Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань и Екатеринбург. В планах – организация авиасообщения с Санкт-Петербургом и Новокузнецком, а также возобновление внутрирегиональных перелетов.
Минимальная стоимость билетов начинается от 7,5 тысяч рублей в одну сторону