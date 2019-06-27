Авиарейс из Горно-Алтайска в Кош-Агач могут возобновить после 25-летнего перерыва

Новости 27.06.2019 15:35 38

Cамолет L-410 авиакомпании «Сибирская Легкая Авиация» совершил технический авиарейс по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск. По данным пресс-службы правительства Республики Алтай, время полета в одну сторону составило не более часа.

Технический рейс был необходим для проверки состояния аэродрома в селе Кош-Агач, а также оценки общего состояния комплекса на возможность его использования для выполнения регулярных и чартерных рейсов по данному маршруту.

Капитан воздушного судна после перелета отметил хорошее состояние взлетно-посадочной полосы в Кош-Агаче, однако пояснил, что требуется модернизация инфраструктуры. Стоит отметить, что в настоящее время путь "по земле" из Горно-Алтайска до Кош-Агача занимает около 9 часов.

Длина полосы в райцентре составляет 1150 метров. Кош-Агач является горным аэродромом, высота над уровнем моря здесь почти 2 тысяч м – это сложные условия для малых самолетов из-за высоко давления и разряженного воздуха.

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Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин оценил развитие аэропорта Горно-Алтайска и напомнил, что объект реконструировали по его прямому поручению. Отсутствие авиасообщения, подчеркнул президент, мешало развитию туристического потенциала Горного Алтая.

В настоящее время из аэропорта Горно-Алтайска можно улететь в Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань и Екатеринбург. В планах – организация авиасообщения с Санкт-Петербургом и Новокузнецком, а также возобновление внутрирегиональных перелетов.

Расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача превышает 450 км, до Усть-Коксы – 400 км. Авиасообщение по этим маршрутам осуществлялось, начиная с 1970-х годов. Также действовали рейсы на Артыбаш, Улаган, Балыкчу. В середине 1990-х годов авиасообщение было прервано.