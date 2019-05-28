Пример аэропорта в Горно-Алтайске вскрыл проблему с тарифами на авиаперевозки

Новости 20.06.2019 20:30 366

В ходе "Прямой линии" с президентом России был показан сюжет из аэропорта Горно-Алтайска. В центре внимания оказались высокие цены на перелеты.

По словам сотрудника аэропорта, три-пять тысяч за билет — это довольно много для местных жителей. Журналист добавил, что цены на билеты на разные направления из Горно-Алтайска доходят до 30 тысяч, что вообще неподъемно.

Местный аэропорт оказался хорошо известен Владимиру Путину.

«Что касается аэропорта, я это все очень хорошо знаю. Честно говоря, он строился по моему прямому указанию, потому что летать туда можно было только через Барнаул, а это, конечно, никак не способствовало развитию туристического потенциала, а он там просто колоссальный. И мне очень приятно было слышать, что там увеличился турпоток в разы. Это, собственно, то, чего мы и хотели добиться», - пояснил президент.

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Проблему с высокими тарифами на авиаперевозки глава государства объяснил тем, что авиационный керосин оказался не включен в список топлива, к которому принимались меры по стабилизации стоимости.

«В эти меры стабилизации не включили авиационный бензин. Его не включили просто. Моторное топливо включили – и бензин и дизель… авиационный керосин не включили просто. И это – проблема. Цена в прошлом году скакнула на 9,5 % на билеты на самолеты и на 30 % с лишним – на авиационное топливо. У нас никогда такого не было, у нас рост составлял 2% в год. Я разговаривал по этому поводу с правительством. Это явное упущение и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиатоплива, и битума. Если с битумом этого не сделать, то у нас дороги улетят по цене до небес, как самолеты летают, и мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые мы перед собой ставим», - сказал Владимир Путин.

Аэропорт Горно-Алтайска восстановлен после 20-летнего простоя в 2011 году. Здесь построена новая ВПП, на километр длиннее предыдущей, новый аэровокзальный комплекс и диспетчерская вышка. Теперь здесь могут приземляться и взлетать все типы среднемагистральных самолетов.