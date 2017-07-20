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Лоукостер «Победа» заходит на маршрут Горно-Алтайск - Москва

Новости
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Авиакомпания «Победа» анонсировала выполнение регулярных рейсов из Москвы в Горно-Алтайск. Полеты начнутся с 16 июля и будут выполняться трижды в неделю. На сегодняшний день минимальная цена перелета в обе стороны составит 14 998 рублей против 36 453 рублей у S7, которая несколько лет подряд была монополистом на этом направлении.

О необходимости второго перевозчика на московском направлении власти Республики Алтай говорят уже давно. По их мнению, «заоблачные» цены в летний период у S7 были во многом обусловлены тем, что фактически компания была монополистом на данном маршруте.

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Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин на встрече с журналистами признался, что после назначения на должность был удивлен, что в Горно-Алтайск из столицы в межсезонье не так-то просто улететь. В этой связи он провел переговоры с «Победой». Переговоры оказались успешными, российский лоукостер согласился взяться за новое направление, сообщают "Новости Горного Алтая".

Полеты по маршруту начнутся 16 июля и будут выполняться самолетом Boeing 737-800 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

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Автор: Политсиб.ру