50 км Чуйского тракта хотят расширить до четырех полос

Упрдор «Алтай» в 2020 году планирует начать реконструкцию участка Чуйского тракта возле Новоалтайска, расширив его с двух до четырех полос и предусмотрев возможность использования дороги авиацией для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова главного инженера управления Сергея Рубаненко.
Стоимость проекта, по предварительным данным, оценивается в 1,8 млрд рублей, его разработкой занимается воронежская компания «Центр-Дорсервис».
«На данный момент ведется подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автодороги 216-223 км. Если все пойдет по плану, то к концу года проектировщик получит заключение Главгосэкспертизы, а в следующем году мы сможем объявить закупку для определения подрядчика по выполнению работ на этом участке», - сказал Рубаненко.
На работы заявилось барнаульское ООО «Проектавтомост»
«Политсибру» решил выяснить, какие еще участки алтайских дорог планируется расширить до четырех полос. Как сообщили в пресс-службе Упрдора, таковых насчитывается четыре, их общая протяженность составляет около 50 км.
Как сообщают в Упрдоре, расширить до четырех полос планируется весь Чуйский тракт, но это – перспектива весьма и весьма отдаленная. Как видно из приведенных данных, даже 50 км трассы реконструировать не так просто, тогда как общая протяженность Р-256 тракта составляет 316 км, то есть, в шесть раз больше.
Реконструкция запланирована на участке федеральной трассы с 216-го по 223-й км
Ранее в Алтайском крае уже неоднократно предполагалась реализация масштабных транспортных проектов:
«Транспортное кольцо Сибири», призванное связать Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровскую область, Туву и Хакасию. На Петербургском экономическом форуме три региона СФО подписали соглашение о строительстве дороги Абакан - Бийск, которая станет ключевым элементом межрегиональной транспортной системы между Алтайским краем, Кемеровской областью и Хакасией. Дорогу в Китай предлагал построить алтайский губернатор Виктор Томенко, однако от этого проекта пришлось отказаться – слишком дорого. Барнаульский обход по-прежнему в планах, на данный момент утверждена смета, о строительстве говорить пока преждевременно. Затраты на постройку обхода составят едва ли не половину бюджета края.