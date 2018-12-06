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Участок Чуйского тракта реконструируют за 1,4 млрд рублей

Новости
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ФКУ «Упрдор «Алтай» проведёт открытые торги на право разработки проекта и ведения изыскательских работ для реконструкции участка алтайской трассы Р-256 «Чуйский тракт». Информация об этом размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Реконструкция запланирована на участке федеральной трассы с 216-го по 223-й км. Проект предполагает строительство специального участка в 3 км для посадки воздушного транспорта, а именно спецтехники для ликвидации последствий ЧС. В его границах не должно быть мостов, примыканий автомобильных дорог, он не должен пересекаться с автомобильными и железнодорожными путями.

Победителя аукциона объявят 11 апреля. Начальная цена контракта составляет 39,9 млн рублей. Источник финансирования - средства федерального бюджета. При этом стоимость самих строительных ориентировочно составит 1,4 млрд рублей. 

Чуйский тракт планируют расширять в 2019 году

Чуйский тракт планируют расширять в 2019 году

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Об этом заявил начальник УПРОДОР «Алтай» Ярослав Долинский на заседании правительства Алтайского края

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Автор: Политсиб.ру

Фото: dorinfo.ru

#Чуйский тракт #госзакупки