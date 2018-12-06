Участок Чуйского тракта реконструируют за 1,4 млрд рублей

ФКУ «Упрдор «Алтай» проведёт открытые торги на право разработки проекта и ведения изыскательских работ для реконструкции участка алтайской трассы Р-256 «Чуйский тракт». Информация об этом размещена на сайте zakupki.gov.ru.
Победителя аукциона объявят 11 апреля. Начальная цена контракта составляет 39,9 млн рублей. Источник финансирования - средства федерального бюджета. При этом стоимость самих строительных ориентировочно составит 1,4 млрд рублей.
Об этом заявил начальник УПРОДОР «Алтай» Ярослав Долинский на заседании правительства Алтайского края