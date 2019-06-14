Хорохордин попросил у министра транспорта деньги на новую дорогу в Казахстан

Новости 22.06.2019 14:12 479

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин встретился в Москве с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Они обсудили строительство автодороги до границы с Казахстаном. Она пройдет через следующие населенные пункты: Черга, Беш-Озек, Усть-Кан, Талда, Карагай. Протяженность — 257 километров. Отрезок в 25 км от села Карагай до границы надо построить с нуля.

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По данным пресс-службы правительства Республики Алтай, это даст возможность выйти на города горнодобывающей и металлургической промышленности Восточного Казахстана. Получить доступ к крупному транспортному узлу, где сходится сразу несколько европейских маршрутов.

По мнению Олега Хорохордина, новая дорога увеличит объем экспорта сельхозпродукции, продуктов питания, леса и турпотока из Республики Алтай в Казахстан. Он попросил министра помочь выделить субсидию в размере 4,2 млрд рублей, а в дальнейшем передать содержание трассы в федеральную собственность. Дитрих согласился, что это важный объект для региона и страны, пообещав изучить вопрос.