Чемальскую ГЭС восстановят к 2021 году

Новости 30.05.2019 14:00 111

В Республике Алтай продолжается реконструкция Чемальской гидроэлектростанции. В рамках рабочей поездки врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин оценил состояние знаменитой ГЭС. Согласно проекту работы планируют завершить к 2021 году.

«Этот объект является не только знаковой достопримечательностью для Чемальского района, но крайне важен и с точки зрения повышения надежности электроснабжения района. Старое машинное отделение мы обязательно сохраним как памятник архитектуры, но будут работать новые современные генераторы», - подчеркнул Олег Хорохордин.

Ранее сообщалось, после восстановления ГЭС ее мощность увеличится вдвое – 1 МВт. Отмечается, что уже разработано техзадание на проведение визуально-инструментального обследования ГЭС и водохранилища.

Для справки, Чемальская ГЭС – первая в Горном Алтае, ее построили в 1935 году заключенные Сибирского управления лагерей особого назначения.

С 2011 года, после аварии, приведшей к затоплению машинного зала, станция выведена из постоянной эксплуатации. В конце мая 2014 года в результате наводнения была размыта грунтовая часть плотины ГЭС. До сих пор плотина действует как музей, ежегодно ее посещают сотни туристов.

Как сообщает пресс-служба главы Республики Алтай, четыре последующих года шли работы по очистке и укреплению водохранилища, были выделены 5 млн рублей на исследования по модернизации ГЭС.