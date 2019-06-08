Итоги первых соцопросов по выборам главы Республики Алтай появились в сети

Алтайский Центр Политического Консалтинга опросил жителей Республики Алтай об их отношении к кандидатам на пост главы республики. Согласно результатам опроса, 8 сентября точно пойдут на выборы 58% респондентов, 15% сообщили, что точно не пойдут.
Улучшения жизни жители ожидают от главы республики (23,71%), президента РФ (22,63 %), мэра Горно-Алтайска (12,74 %) и правительства РФ (9,08 %). 7,59 % возлагают надежды на самих жителей, а 4,88 % – на городских депутатов.
49,14 % опрошенных, считают, что Республика нуждается в существенных переменах, нужны быстрые, кардинальные реформы в экономической и политической жизни. 41,71 % считают, что Республика нуждается в стабильности, реформы должны проходить постепенно. 9,14 % опрошенных затруднились ответить.
По уставу партии, кандидату нужно было пройти отбор
Испорчу бюллетень – 3,2 %
По некоторым данным, речь идет о коммунисте Викторе Ромашкине
Вполне удовлетворены и по большей части удовлетворены своей жизнью и жизнью семьи на момент опроса 38,29% респондентов, 31,43% удовлетворены отчасти (а отчасти – нет), 10,57 % жизнью недовольны.
Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний Сергей Обухов
Общая выборка составляет 600 анкет. Метод: поквартирный обход, случайная квотная выборка.