Итоги первых соцопросов по выборам главы Республики Алтай появились в сети

Новости 14.06.2019 8:45 527

Алтайский Центр Политического Консалтинга опросил жителей Республики Алтай об их отношении к кандидатам на пост главы республики. Согласно результатам опроса, 8 сентября точно пойдут на выборы 58% респондентов, 15% сообщили, что точно не пойдут.

Улучшения жизни жители ожидают от главы республики (23,71%), президента РФ (22,63 %), мэра Горно-Алтайска (12,74 %) и правительства РФ (9,08 %). 7,59 % возлагают надежды на самих жителей, а 4,88 % – на городских депутатов.

49,14 % опрошенных, считают, что Республика нуждается в существенных переменах, нужны быстрые, кардинальные реформы в экономической и политической жизни. 41,71 % считают, что Республика нуждается в стабильности, реформы должны проходить постепенно. 9,14 % опрошенных затруднились ответить.

Хорохордин официально выдвинулся на выборы от «ЕР» и прописался в Горно-Алтайске 08.06.2019 19:00 По уставу партии, кандидату нужно было пройти отбор 408

Рейтинг кандидатов, согласно опросу:

Олег Хорохордин (ЕР) - 53,1 %, Виктор Ромашкин (КПРФ) – 27,2 %, Дмитрий Софронов (ЛДПР) – 7,8 % Леонид Ефимов (СР) – 3,9 % Вечеслав Кыдатов (РОСТ) – 2,5 %. Мерген Теркин (Парнас) – 1,2 %. Александр Манзыров (ПВР) – 1,1 %.

Испорчу бюллетень – 3,2 %

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Антирейтинг кандидатов на пост главы республики:

Олег Хорохордин (ЕР) - 17,5%, Виктор Ромашкин (КПРФ) – 10,3 %, Дмитрий Софронов (ЛДПР) – 5,4 % Леонид Ефимов (СР) – 1,9 % Вечеслав Кыдатов (РОСТ) – 6,7 %. Мерген Теркин (Парнас) – 4,6 %. Александр Манзыров (ПВР) – 5,4 %

Вполне удовлетворены и по большей части удовлетворены своей жизнью и жизнью семьи на момент опроса 38,29% респондентов, 31,43% удовлетворены отчасти (а отчасти – нет), 10,57 % жизнью недовольны.

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Общая выборка составляет 600 анкет. Метод: поквартирный обход, случайная квотная выборка.