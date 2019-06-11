Алтайские депутаты решат проблему с бродячими собаками

Новости 19.06.2019 16:50 153

В Алтайском крае депутаты в окончательной редакции рассмотрят изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных», передает пресс-служба АКЗС.

Так, почти в два раза больше средств будет ежегодно выделяться на отлов и содержание безнадзорных животных в регионе. Сегодня на эти цели предусмотрено 8 млн рублей.

Напомним, в первом чтении закон был принят в феврале 2019 года. Согласно документу муниципалитетам передаются госполномочия не только по отлову и содержанию, но и по проведению стерилизации и лечения животных без владельцев. На эти мероприятия из краевого бюджета дополнительно будет выделено еще 8 млн рублей.

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Кроме того, предлагается внести изменения в методику расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевой казны. Выделенные средства поделят исходя из численности населения в муниципалитетах. Ранее расчет велся исключительно на основе планируемых показателей отлова, формируемых муниципалитетами самостоятельно.

Парламентарии также предложили определить продолжительность нахождения животного в пункте передержки, что необходимо для расчета финансирования. Ко второму чтению разработчик установил ее в размере 45 дней. Стоимость содержания одного животного в приюте в день, согласно приказу краевого управления ветеринарии, на сегодня составляет 161 рубль в день.

Если животное будет находиться в пункте передержки менее 45 дней, средства, выделенные на его содержание, не будут возвращаться в бюджет. Они могут быть потрачены на оплату отлова или содержания других животных. Неиспользованный объем средств по итогам года также будет оставаться в пункте передержки.

Добавим, что по данным муниципальных образований за счет средств краевого бюджета в 2018 году было отловлено 5833 животных.