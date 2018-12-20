Эксперты – о предложении сенаторов ограничить количество домашних животных

Новости 11.06.2019 11:15 193

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме. Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать, исходя из метража жилого помещения. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на слова замглавы комитета Ирины Гехт.

«Речь не идет о запретительных мерах, но нужно избегать ситуаций, когда в одной квартире могут находиться несколько десятков собак или кошек», — пояснила Ирина Гехт.

В Совфеде также призвали правительство принять нормативную базу для обязательной идентификации питомцев и внедрить единую информационную базу данных их учета. При реализации этой инициативы за нарушение ветеринарных правил регистрации и содержания животных владельцев будут штрафовать.

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Как пояснил Андрей Осипов, председатель комитета АКЗС по правовой политике, данное предложение выдвинуто в связи с необходимостью корректировки и развития законодательной базы, которая заложена принятым в конце прошлого года Федеральным законом № 498 об ответственном обращении с животными.

«Наверное, это разумно. Обращения от жителей с подобными просьбами нам поступают регулярно. Бывает, множество кошек в квартире живет, или едва ли не до сотни собак во дворе дома. Соседям это доставляет проблемы», - сказал Осипов.

Кроме того, председатель комитета подчеркнул, что проработка вопроса на уровне федерального законодательства весьма актуальна и для Алтайского края. Дело в том, что в регионе действует местный закон, предусматривающий ответственность за нарушение правил обращения с животными, однако прокуратура потребовала его отмены, поскольку эти процессы регулируются исключительно федеральными законами. Поэтому уже осенью данная норма может быть исключена из законодательства, а если на федеральном уровне к тому времени все не упорядочат, то у местных властей исчезнет всякая законная возможность пресекать нарушения.

Что касается обязательной идентификации домашних животных, которая также была предложена в Совфеде, то данную инициативу Андрей Осипов охарактеризовал как спорную.

«Вряд ли это будет бесплатно. А представьте, если у бабушки кот живет, то ей ему чип покупать, нести устанавливать… спорный очень вариант. Надо смотреть, чтобы не получилось так, что хотели как лучше, а вышло как всегда. Очень тщательной проработки потребует этот вопрос», - сказал парламентарий.

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Руководитель приюта «Ласка» Софья Куликова рассказала, что относится к данному предложению скорее негативно.

«Думаю, ограничение на количество домашних животных если и можно вводить, то никак не по метражу, а по условиям их содержания. Все упирается в учет и контроль этих условий. А еще непонятно, что делать, если у кого-то окажутся «лишние» животные? Куда их девать? На улицу нельзя по закону. Придется муниципальный приют создавать», - объяснила Куликова.

Также она отметила тот факт, что в крае существует немало частных не оформленных приютов, где животные содержатся в подходящих условиях, привиты, стерилизованы и накормлены. По мнению руководителя «Ласки», такие приюты от внедрения предложенного закона могут пострадать.

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Кроме того, корреспондент «Политсибру» поговорил с владелицей трех кошек Анной Никитиной, проживающей в двухкомнатной квартире в многоэтажном доме.

«Полагаю, не по метражу и не по условиям содержания даже это регулироваться должно, а по реакции окружающих. Если никому из соседей не мешает, то держи хоть сто животных. Зачем законодательно вмешиваться в то, что и так всех устраивает? Ну, а жалобы – это, конечно, отдельный вопрос, на меня еще ни разу никто не жаловался», - рассказала Никитина.

Предложение о регулировании численности домашних питомцев – это пока даже не законопроект. К чему приведет дальнейшая проработка и корректировка данной инициативы, смогут ли законодатели учесть все факторы и интересы всех сторон, покажет время.