"Партия малого бизнеса России" прокомментировала свое участие в выборах на Алтае

Новости 19.06.2019 15:55 107

Краевое отделение «Партии малого бизнеса России» проведет заседание в воскресенье, 23 июня. Об этом "Политсибру" сообщил глава реготделения Сергей Калиниченко. Он рассказал, что кроме выборов в АКЗС, партия примет участие в кампании по Барнаульской гордуме.

«На выборы депутатов в Барнаульскую гордуму, скорее всего, также будем кого-то выдвигать. Насколько мне известно, партия планирует участвовать в выборах по всем регионам», - отметил Калиниченко.

Что за партия?

«Партия малого бизнеса России» или «ПМБР» была зарегистрирована Минюстом России в 2016 году. С тех пор более чем в 50 регионах страны начали работать местные представительства.

Отделение партии в Барнауле возглавляет предприниматель Сергей Калиниченко. На официальном сайте «ПМБР» сказано, что цель партии - это устойчивое социально-экономическое развитие страны и формирование обширного среднего класса.

«Партия малого бизнеса России» намерена побороться за место в АКЗС Новости 18.06.2019 16:25 Для выдвижения кандидата от непарламентской партии потребуется собрать подписи избирателей 448

Идеология

Глава отделения партии в Алтайском крае Сергей Калиниченко объясняет, что логика «ПМБР» подразумевает развитие малого бизнеса как двигателя экономики страны, которой необходимо слезть с нефтяной «иглы».

«Безусловно, та аудитория, интересы которой мы отстаиваем, это представители малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что развитие среднего класса и малого бизнеса положительно скажется на экономике страны в целом и приведет к улучшению положения во всех сферах жизни граждан. Для этого необходимо создать благоприятные условия для частного предпринимательства», - объяснил он.

Решение по участию в выборах

Сергей Калиниченко рассказал, что с кандидатом в депутаты АКЗС «примерно определились», но окончательное решение будет принято 23 июня. В этот же день определится кандидат на довыборы в Барнаульскую гордуму.

Политический опыт

Год назад представитель «Партии малого бизнеса России» Сергей Сущевский был выдвинут кандидатом на пост губернатора Алтайского края.

В региональную избирательную комиссию он принес документы, в которых было указано, что он является главным редактором сетевого издания «Городской портал «вРубцовске.ру». Однако, в положенный срок Сущевский не сдал подписные листы в крайизбирком, тем самым не справившись с муниципальным фильтром.

Что известно о главе реготделения в Алтайском крае

Сергей Калиниченко родился 13 ноября 1981 года в Алтайском крае. Имеет высшее юридическое образование. В 2009 году окончил Академию труда и социальных отношений. Также прошел губернаторскую программу подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края. В настоящее время занимает должность директора по развитию в ООО «АлтайТИСИз» и возглавляет ГК «Партнер».

По словам Калиниченко, сейчас партия по всей стране будет пытаться участвовать в выборах с целью вхождения членов «ПМБР» в представительные органы власти на всех уровнях.

Более того, ближайшая среднесрочная цель - забрать несколько депутатских мандатов на выборах в Госдуму осенью 2021 года.