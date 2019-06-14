«Партия малого бизнеса России» намерена побороться за место в АКЗС

Новости 18.06.2019 16:25 323

На выборах в Единый день голосования в Алтайском крае будет замещено 228 депутатских мандатов представительных органов муниципальных образований и один депутатский мандат в АКЗС. Об этом сообщила председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

Где и кого будут выбирать

Глава КИК рассказала, что до 19 июня продолжается процесс назначения выборов в органы местного самоуправления.

«Кроме того, было заявлено 50 кампаний по выборам глав сельских поселений», - добавила она.

В ЕДГ (8 сентября) на территории Алтайского края будет проведено более 135 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления всех уровней: районного, городского и поселкового.

«Формирование полного состава представительного органа муниципального образования пройдет только в отдельных муниципалитетах, в частности на уровне Змеиногорского района, где состоятся выборы депутатов районного совета», - уточнила Акимова.

Выборы депутатов отдельных представительных органов муниципалитетов состоятся в восьми сельских поселениях, на территории шести муниципальных районов: Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском, Угловском.

Избирком определился с числом подписей для самовыдвиженцев, идущих на довыборы в АКЗС Новости 14.06.2019 12:15 Уже известны фамилии трех кандидатов, которые будут выдвинуты политпартиями 434

На сегодняшний день также идет кампания по проведению дополнительных выборов депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу №2 (Ключевской, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы). Напомним, что причиной довыборов в АКЗС стала смерть депутата Александра Гукова. Он скончался 8 марта 2019 года.

Умер депутат АКЗС Александр Гуков Новости 08.03.2019 12:43 В Ключевском районе Алтайского края на 72-м году жизни скончался директор «КХ Гукова А.В.» 1722

Тонкости выдвижения

Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, должен предоставить необходимые документы в избирательную комиссию до 27 июля.

О потенциальном выдвижении в депутаты АКЗС пока крайизбирком уведомили только две партии. Первый кандидат от «Справедливой России» Наталья Лебедева, второй кандидат от регионального отделения «Партии малого бизнеса России» будет определен 23 июня. Руководит отделением партии в Алтайском крае предприниматель Сергей Калиниченко. Не исключено, что именно он поборется за место в Заксобрании.

Участие на льготной основе, то есть без сбора подписей, возможно для парламентских партий, которые уже представлены в АКЗС и для партии "Яблоко", которая получила поддержку свыше 3% голосов избирателей во время предыдущих парламентских выборов.

Крайизбирком рассказал о том, как закончился суд с экс-кандидатом в губернаторы Алтайского края Новости 18.06.2019 15:40 Председатель избирательной комиссии Алтайского края заявила об окончании судебных разбирательств с бывшим кандидатом в губернаторы 229

Что касается кандидатов других парламентских объединений, либо самовыдвиженцев, то они для допуска к выборам должны собрать не менее 1707 подписей. Максимальное количество подписей – 1877.