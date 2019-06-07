Барнаул занял третье место в России по спросу на свадебные платья

Новости 18.06.2019 15:20 129

Барнаул занял третье место по спросу на свадебные платья, уступив лишь Краснодару и Волгограду. Наименьший интерес к свадебным нарядам демонстрируют Пермь, Красноярск и Москва. Это следует из анализа, проведенного сервисом «Авито».

Спрос на свадебные платья в Барнауле вырос на 4,8%. Запросы местных невест примечательны тем, что наибольший интерес у них вызывают наряды размера 42-44 (S). Цена на свадебные платья в Барнауле поднялась на 7,8%, их средняя стоимость составляет 7 200 рублей. В среднем по РФ свадебный наряд стоит 9 600 рублей (на 6,4 % дороже, чем в минувшем году).

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Дороже всего выходить замуж в Иркутске – платье там обойдется в 13 500 рублей. И это несмотря на то, что цены снизились почти на четверть (24 %). Также в Иркутске чаще всего интересуются платьями размера XXL – их стали покупать на 23,3% чаще. Вообще, спрос на большие платья там за год вырос почти в 4 раза. Самый маленький размер (XS) носят невесты Новосибирска, где спрос вырос почти в 2 раза.

Краснодар и Саратов, несмотря на заметное снижение спроса на свадебные платья, входят в Топ городов по количеству невест "на душу населения".