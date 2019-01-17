Браки, рождаемость, миграция: статистический срез сибирских регионов

Аналитика 07.06.2019 7:40 125

Новосибирскстат опубликовал данные о браках, рождаемости и миграции в Сибирском федеральном округе за I квартал 2019 года.

В Алтайском крае в указанном периоде наблюдалась миграционная убыль населения. Данный показатель составил 814 человек. Так, в регион с января по март приехали 15 779 человек, уехали - 16 593 человек. Самый значительный в СФО миграционный прирост продемонстрировала Новосибирская область – 3320 человек, а наибольший отток шел из Омской области, которую покинуло 1961 человек.

По рождаемости Алтайский край находится в середине рейтинга – в рассматриваемый промежуток времени здесь родилось 5214 человек. Что же касается прироста, то он отрицательный – количество новорожденных составило 89,1% к аналогичному периоду 2018 года. Стоит отметить тот факт, что рождаемость сократилась по всему СФО, особенно в Омской и Томской областях – 86,2 % и 86,7 % соответственно. Наименьшее падение наблюдается в Тыве – 91,7 %.

«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать Аналитика 17.01.2019 18:57 Судя по приведенным цифрам, естественная убыль населения за период с января по октябрь увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г 5076

Кроме того, в Алтайском крае за I квартал 2019 года было зарегистрировано 1002 развода – это 56% от количества браков, которых заключили 1788 пар. Таким образом, по данному показателю край вошел в тройку аутсайдеров, уступив лишь Новосибирской и Омской областям, где разводы составляют 57% от заключенных браков. Самая благополучная картина - в Тыве, где зафиксировано всего 28% разводов.

Нельзя не заметить, что наиболее высокая рождаемость наблюдается в регионах с наименьшим процентом разводов, а наиболее низкая – в тех территориях, где браки распадаются чаще. Так, согласно данным недавнего исследования Росстата, вероятность развода тем ниже, чем больше в семье детей.