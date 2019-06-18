«День сибирского поля»: более 270 компаний примут участие в алтайском агрофоруме

Новости 18.06.2019 9:05 16

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» пройдет 19-20 июня в Алтайском крае, передает пресс-служба регионального правительства. Заявки на участие подали более 270 компаний.

Алтайские производители представят на форуме порядка 20 новинок техники. Основная тема предстоящего агропромышленного форума - растениеводство и животноводство. По словам замминистра сельского хозяйства Алтайского края Юрия Лукьянова, ежегодно порядка 20 тысяч человек посещают выставку на «Дне сибирского поля».

На площадку «Дня сибирского поля» в Алтайском крае завозят технику Новости 15.06.2019 18:45 На территории агропарка будут работать несколько площадок 673

Известно, что в мероприятии примут участие первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

«Порядка 300 человек станут участниками форума в составе официальных делегаций регионов России. Представители Кореи планируют посетить «День сибирского поля» и организовать свой павильон. Традиционно участниками события станут и немецкие коллеги. Мы всегда рады гостям и стремимся создать хорошие условия как для участников, так и для посетителей форума», - отметил Юрий Лукьянов.

В первый день, 19 июня, центральным мероприятием станет семинар-совещание «Цифровая трансформация сельского хозяйства - стратегия развития». Во второй день - семинар-совещание «Смена технологической платформы как основа инновационного развития животноводства Алтайского края. Кормопроизводство и перспективные технологии кормления высокопродуктивных животных».

Также 20 июня в Сибирском агропарке проведут совещание Национальной ассоциации заводчиков герефордского скота. Кроме того, в рамках «Дня сибирского поля» планируется серия конференций и мастер-классов по выращиванию сельхозкультур, технологиям производства зерна, послеуборочной обработке сельхозпродукции и др.