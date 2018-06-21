На площадку «Дня сибирского поля» в Алтайском крае завозят технику

Новости 15.06.2019 18:45 608

На территорию Сибирского агропарка (37-й километр трассы Барнаул - Павловск) начали сгонять сельхозтехнику. Уже 19 июня здесь пройдет Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля - 2019». На площадке уже более 120 экспонатов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

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На территории агропарка будут работать несколько площадок: стационарная выставка сельхозтехники, демонстрационное поле, выставка сельхозживотных, шоу-полигон. Последние мировые достижения науки и техники представят десятки компаний из разных регионов России и зарубежья. Традиционно наряду с выставкой и тест-драйвами планируется широкая деловая программа. За два дня в Сибирском агропарке проведут более несколько научно-практических мероприятий.

Участники представят весь спектр предложений для ведения аграрного производства, начиная от запчастей и расходных материалов и заканчивая энергонасыщенной современной техникой. Покажут лучшие семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты. Поднимут тему цифровой экономики в сельском хозяйстве. Как и в предыдущие годы, на выставке представят лучшие племенные заводы и репродукторы региона.