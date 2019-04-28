Барнаул вернул авиасообщение с Томском

Новости 15.06.2019 16:16 237

C 24 июня из Барнаульского аэропорта возобновят рейсы в Томск. Прилет в Барнаул будут осуществлять по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Барнаула — по понедельникам, средам и пятницам, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта. Рейсы будет выполнять авиакомпания «СиЛа» на ВС Ан-28. Цена билетов — от трех тысяч рублей. Время в пути — 1 час 40 минут.

Барнаул и Красноярск свяжет прямой авиарейс Новости 28.04.2019 9:05 Цена билета составляет 4190 рублей 615

Напомним, с 27 апреля аэропорт Барнаула открыл авиасообщение с Красноярском. Рейс будут обслуживать самолеты «КрасАвиа» на ВС Ан-24 и L-410. Цена билета — от 4190 рублей. Перелеты осуществляют два раза в неделю по вторникам и субботам.

Добавим, что Барнаульский аэропорт ближайшем будущем могут закрыть на два месяца из-за необходимости реконструкции единственной взлетно-посадочной полосы. В 2019 году эксперты провели ее исследование. В результате выяснилось, что пока она полностью пригодна к эксплуатации, но идет разрушение слоев, и к 2024 году может встать вопрос о необходимости ремонта.