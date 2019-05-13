Барнаульский аэропорт могут закрыть на два месяца из-за реконструкции ВПП

Новости 07.06.2019 7:10 124

Барнаульский аэропорт имени Г.С. Титова в ближайшем будущем может быть закрыт на два месяца из-за необходимости реконструкции единственной взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом заявил гендиректор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко в ходе рабочего совещания с депутатами АКЗС.

Разговоры о полном обновлении взлетно-посадочной полосы идут уже несколько лет. В 2019 году эксперты провели исследование ВПП. В результате выяснилось, что пока она полностью пригодна к эксплуатации, но идет разрушение слоев, и к 2024 году может встать вопрос об использовании этого объекта.

Как рассказал Виталий Архипенко, в последний раз капитальный ремонт производится в 1998 году и после этого "пережил" уже два нормативных срока работы. По предварительным расчетам, на реконструкцию ВПП необходимо 1,9 млрд рублей в ценах текущего года.

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«Наши предварительные оценки - чтобы проводить ремонт этого объекта, взлетно-посадочную полосу нужно будет закрыть однозначно и полностью как минимум на два месяца, - сказал Виталий Архипенко. - Ремонт 1998 года был меньшего объема. Тогда заменяли верхнее покрытие, и это было сделано за 24 дня круглосуточной работы. Сейчас нужно будет вскрывать все, восстанавливать ливневую канализацию, дробить подстилающий бетон, укладывать новые слои. Думаю, что в два месяца не обойдемся».

Однако есть один небольшой, но очень серьезный нюанс. Вероятно, «взлетку» закроют не в летний высокий сезон, чтобы избежать серьезных финансовых потерь. Оптимальным временем для этого мог бы стать отрезок с апреля по мая, либо с сентября по октябрь.

В связи с этим парламентарии обсудили идею по строительству новой взлетно-посадочной полосы под углом к предыдущей. Такое решение позволит не закрывать аэропорт на время работ. Разработка подобного проекта велась еще в советские годы. Как передает пресс-служба АКЗС, участники встречи сошлись на том, что такое предложение зависит от множества факторов, но прежде всего - от политической воли собственников и финансовых возможностей.