Барнаул и Красноярск свяжет прямой авиарейс

С 27 апреля аэропорт Барнаула открыл авиасообщение с Красноярском. Рейс будут обслуживать самолеты «КрасАвиа» на ВС Ан-24 и L-410, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.
Известно, что последний раз самолет до Красноярска вылетал с Алтая полтора года назад.
Цена билета составляет 4190 рублей. Перелеты осуществляются два раза в неделю по вторникам и субботам.
Билеты для детей до двух лет бесплатны, а детям до 12 лет предоставляется скидка 30%. Добавим, рейс субсидируется из средств бюджета Алтайского и Красноярского краев.