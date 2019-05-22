Барнаул и Красноярск свяжет прямой авиарейс

Новости 28.04.2019 9:05 538

С 27 апреля аэропорт Барнаула открыл авиасообщение с Красноярском. Рейс будут обслуживать самолеты «КрасАвиа» на ВС Ан-24 и L-410, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.

Известно, что последний раз самолет до Красноярска вылетал с Алтая полтора года назад.

Цена билета составляет 4190 рублей. Перелеты осуществляются два раза в неделю по вторникам и субботам.

Билеты для детей до двух лет бесплатны, а детям до 12 лет предоставляется скидка 30%. Добавим, рейс субсидируется из средств бюджета Алтайского и Красноярского краев.